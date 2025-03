Hulp van alle kanten voor bestolen prins

De bestolen Prins Union van Dwèrsklippelgat (Nuenen) van wie de steek van het hoofd werd gejat, is verdrietig, maar kijkt ook met warme gevoelens terug op zijn onfortuinlijke weekeinde. De hulp kwam namelijk van alle kanten.

Zaterdagnacht rukten enkele jongeren de steek van het hoofd van de hoogheid en gingen ermee vandoor. Dat beloofde niet veel goeds voor de optocht aan het begin van de zondagmiddag. Er werd dan ook snel een beloning van 222 euro uitgeloofd voor wie de steek terug zou brengen of wie de gouden tip heeft. Maar tevergeefs.

Verbroedering

De echte steek kwam er niet mee terug, maar de hulp kwam van alle kanten. Uit alle windstreken werden er zondag steken aangeboden om de Prins van Dwèrsklippelgat te helpen. "Dit toont toch weer aan dat carnaval een feest van verbroedering is", reageert hij trots.

In Dwèrsklippelgat krijgt iedere Prins zijn eigen steek in zijn eigen kleur. Deze steek kostte zeker 600 euro. Uiteindelijk bracht Narregat (Gerwen) uitkomst. Een van de oud-Prinsen daar bleek een steek in dezelfde kleurstelling te hebben als het gestolen exemplaar. De Prins mocht 'm lenen en hoefde dus niet steek-loos de optocht door. Beter, concludeerde hij ook zelf.