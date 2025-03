Prins Pieter I verloor zijn vrouw net voor carnaval: 'Ze kijkt mee'

Het zijn drukke dagen voor Prins Pieter I. De stadsprins van Skôn Orregat (Oirschot) geniet met volle teugen van carnaval, al begon het seizoen voor hem minder vrolijk. In november verloor hij zijn vrouw Annie, twee dagen voordat bekend werd dat hij dit jaar de prins is. "Mijn vrouw zou niet gewild hebben dat ik thuis blijf zitten."

De sfeer zit er goed in, zondagmiddag op een overvolle Markt in Oirschot. Prins Pieter I blikt terug op een bewogen periode, waarin hij zijn vrouw verloor en toch besloot om zijn carnavalstaken door te laten gaan.

'We gaan het gewoon doen'

"Nu raak je een gevoelig snaar", zegt de prins als we beginnen over wat er in november vorig jaar gebeurd is. Enkele dagen voordat bekend werd dat hij de prins zou worden, verloor hij zijn vrouw Annie. "Ik heb toen gezegd: we gaan het gewoon doen."

De belangrijkste reden voor Pieter om tot dit besluit te komen? Zijn vrouw zou het ook zo gewild hebben. "Alles was al geregeld, en ik weet zeker dat mijn vrouw niet gewild zou hebben dat ik achter de geraniums zou gaan zitten", vertelt hij geëmotioneerd.

Armbandje

"Ik heb na haar overlijden met onze vorst, Andy, gebeld en alles uitgelegd. Hij zei: moeten we het af gelasten?" Dat was voor Pieter geen optie: "Ik zei nee, dat wil ik niet. En ik weet dat jij het op een gepaste wijze gaat doen." Dat is ook wat er gebeurde. Er is een minuut stilte gehouden, en de vereniging heeft een film over het leven van de vrouw van Pieter vertoond.

Echte twijfel was er dus niet, maar bij de eerste paar activiteiten aan het begin van het carnavalsseizoen had hij wel een dubbel gevoel. "Het feest moet doorgaan, maar ik vergeet haar nooit." En ver weg is ze voor Pieter niet: "Voor mijn gevoel is ze er bij, ik heb nu een armband om met haar as, zo is ze altijd bij me."