Zo beleefde Brabant de carnavalszondag: kleurrijk en druk, maar keigezellig

De carnavalszondag begon frisjes, maar het werd al snel een zonnige en stralende carnavalszondag. Overal in Brabant was het feest. Een Prins was zijn steek kwijt, maar kreeg die weer terug, een andere Prins was een paar weken geleden nog zwaargewond, maar vandaag gewoon van de partij. En dan was er nog de allereerste door AI ontworpen praalwagen.

Vroeg uit de veren voor de Prinsenloop

Echt vroeg is het deze zondag voor de deelnemers aan de traditionele Prinsenloop in Nieuw-Vossemeer ofwel ‘t Vosse-ol. Daar lopen ze al jaren een rondje van zes tot zeven kilometer om het dorp. “Het is om de kater afbouwen en weer energie op te bouwen.”

Prins Ronnie de eerste met zijn dochter vooraan de Prinsenloop.

Stress om steek

Prins Union van Dwèrsklippelgat (Nuenen) zat zondagmorgen met de handen in het haar. Zijn steek was de avond ervoor gestolen. Vier jongens trokken de steek van het hoofd van de hoogheid toen hij met zijn gevolg op weg was naar hun hotel. De prins en zijn gevolg waren radeloos en loofden een beloning van 222 euro uit voor wie de steek terug zou brengen.



De veelkleurige steek werd zondagmiddag weer gevonden. Een vrouw had de steek het buitengebied gevonden. "Een heel lieve dame uit Son en Breugel belde ons op, ze was aan het wandelen en zag opeens een muts liggen", zei een woordvoerder van de Prins. Vermoedelijk werd het de daders door alle media-aandacht te heet onder de voeten.

Zwaargewonde Prins viert weer carnaval

Een ruime maand geleden lag Prins Ronny d’n Urste (52) van Teutengat (Bergeijk) nog vijf dagen zwaargewond in een ziekenhuis in Tilburg na een ernstig verkeersongeluk. Hij had tien gebroken ribben, een gebroken pols, een gebroken wijsvinger, verschillende hechtingen in zijn hoofd. Gelukkig herstelde Ronny wonderbaarlijk snel en viert hij weer carnaval. En dat maakte wel de nodige emoties los bij de prins.

Prins Ronny en zijn Prinses Linda (foto: Omroep Brabant).

Aankomst Prins Amadeiro XXVII

Oeteldonk maakte vandaag kennis met zijn nieuwe Prins: Amadeiro XXVII. Hij kwam exact om elf of elf aan met de Hoftrein op Oeteldonk Centraol. Koen Becking (Prins Amadeiro XXVI) vervulde de rol van prins Amadeiro vijf jaar. Jean-Philippe Monod de Froideville is zijn opvolger in de Dynastie der Amadeiro's.

De nieuwe Prins Amadeiro XXVII, zijn gevolg en burgemeester Mikkers (foto: EYE4images/Marcel van Dorst)

Druk, druk, druk

Het was bij de diverse optochten in Brabant druk. Keidruk en keigezellig.

Rijen dik langs de kant bij D'n Opstoet in Kruikenstad.

Optocht in Peeënrijk (foto: Loïs Verkooijen).

Lekker druk in Oeteldonk (foto: Eye4Images / Marcel van Dorst).

Nagenieten

Kijk hier naar een samenvatting van d'n Opstoet in Kruikenstad.

In Boemeldonck (Prinsenbeek) reed voor het eerst een wagen mee die ontworpen is door AI, kunstmatige intelligentie. De wagen staat volledig in het thema van de toekomst en kunstmatige intelligentie. “De wagen stelt een AI-computer voor, over hoe carnaval eruit kan zien in 2100”, vertelt Albert Meeuwissen van carnavalsvereniging De Black Eagles.

Knillis weer op z'n plek in Oeteldonk

Het duurde wel even voordat Knillis op zijn plek stond in Oeteldonk, want het ging even mis toen Knillis op een bomvolle Mèrt tevoorschijn moest komen. De sokkel bleef in eerste instantie leeg, maar hij staat er. Hadden we al gezegd dat het druk was? Het was keidruk in Oeteldonk en er waren zelfs wachtrijen.

In eerste instantie kwam er geen Knillis (foto: Imke van de Laar).

Foto: Eye4Images / Marcel van Dorst).

Roeptoetgat heeft er weer een Ereburger bij...

Freek Haverman werd in het Fijnfisjenie Café uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat. Gisteren viel deze eer al te beurt aan tonpraat-icoon Boy Jansen en vrijdag werden de Deurzakkers tijdens 3 Uurkes Vurraf benoemd tot Ereburgers van Roeptoetgat.

Er is een ware run op de strijkemblemen die de politie in diverse gemeentes uitdeelt of, zoals deze wijkagenten doen, verstoppen. Dit zijn de laatste vijf die de deur uitgaan.

