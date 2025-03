112-nieuws: botsing Tilburg • brand op dak van huis

00.07

Bij een botsing op de Bredaseweg in Tilburg is gisteravond een bestuurder (26) uit Tilburg gewond geraakt. Een van de auto’s sloeg meerdere keren over de kop en kwam verderop tot stilstand. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De andere automobiliste, een 54-jarige vrouw uit Tilburg, bleef ongedeerd. Er waren geen drugs of alcohol in het spel.

Vanwege de ogenschijnlijke ernst van de situatie kwam onder meer een traumahelikopter naar de Bredaseweg. De traumahelikopter bleek later niet nodig en vertrok weer.