112-nieuws: gewonden bij botsing in Tilburg • erg trage automobilist op A16

02.07

Een automobilist werd afgelopen nacht door agenten van de politie Weerijs gestopt op de A16 bij Breda. De automobilist reed daar met een snelheid van slechts 60 kilometer per uur over de weg. De agenten vermoedden dat de bestuurder onder invloed was. Dat bleek niet het geval. De bestuurder was in de war door het navigatiesysteem.