112-nieuws: motorrijder raakt boom • brandmelding bij school

16.03

Een jongen is vanmiddag in Rijswijk gewond geraakt toen hij met zijn elektrische step tegen een auto aanreed. Hij liep schaafwonden op. Het ongeluk gebeurde rond tien voor drie op de Van Ballegooijenhof. De jongen kwam uit een brandgang. De bestuurder van de wagen is met de schrik vrij gekomen. Wel raakte de auto flink beschadigd. De step is door de politie meegenomen.

Het slachtoffer is in een ambulance nagekeken. Hij hoefde niet mee naar een ziekenhuis en is door familie opgehaald.