Hoog bezoek voor baby Lucas • optocht Krabbegat live

16.00

Wie in Schorsbos (te) hard heeft gefeest en niet meer kan lopen, kan op Rina en haar busje rekenen. Tijdens carnaval rijdt ze met haar speciale carnavalsbus, 'lijn 11', tussen café The Holy Cow aan de Boschweg en de Triangel op het Plein in Schijndel. Daarmee is ze een ware carnavalslegende in het dorp. "Zonder Rina geen Schorsbos", klinkt het op straat.

Lees hier meer.