Overvallers van casino kregen deur niet open, ex-medewerkster veroordeeld

Een vrouw heeft in de zomer van 2023 een groot aandeel gehad in de mislukte overval op het Pierre de Jonge-casino in Zevenbergen. De nu 22-jarige Bredase werkte bij deze zaak en heeft zo haar toenmalige vriend belangrijke informatie gegeven die hij nodig had om met een andere man het casino te overvallen.

Ze nam niet daadwerkelijk deel aan de overval, maar ze gaf wel onder meer een plattegrond van de zaak en informatie over openingstijden. De ex-medewerkster van het casino kreeg voor haar betrokkenheid van de rechtbank in Breda de maximale werkstraf van 240 uur.

De twee gewapende overvallers werd vorig jaar september al 21 maanden cel opgelegd, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Ze waren het casino binnengestormd, maar moesten hun poging staken toen een doodsbange medewerkster de deur achter zich wist dicht te trekken. Tijdens hun rechtszaak maakten de daders de indruk dat ze niet wisten wie die oud-medewerkster was.

Overval als muziek in de oren

Het bleek de Bredase te zijn die nu is veroordeeld. Ze krijgt dus een werkstraf en haar hangt acht maanden cel boven het hoofd wanneer ze de komende drie jaar weer een strafbaar feit pleegt. Volgens de rechter zat haar rol bij de overval ‘heel dicht’ tegen die van de daders aan. Het is de vraag of zonder haar informatie het casino wel overvallen had kunnen worden. Ze heeft meegewerkt in de hoop dat ze met de buit een deel van haar schulden kon afbetalen. Het idee van een overval klonk haar als muziek in de oren, vertelde ze eerlijk tijdens de zitting twee weken geleden.

Ze blijkt zelfs te hebben aangestuurd op een nieuwe poging om een van de casino’s van haar werkgever te overvallen. Dat is er niet van gekomen.

Uiteindelijk heeft de Bredase haar leven gebeterd. Ze vertelde dat ze zich erg schuldig heeft gevoeld tegenover haar collega. De rechter nam dit mee in zijn uitspraak, net als haar relatief jonge leeftijd en het feit dat ze vóór de mislukte overval nooit in aanraking is geweest met justitie. Daarom is ook geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd: die zou haar huidige leven doorkruisen.