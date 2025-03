'Zuipwagens' dit jaar geen spelbreker meer tijdens optocht in Hoeven

De strenge aanpak van zuipwagens in Hoeven heeft gewerkt. Carnavalvierders uit omliggende dorpen lieten hun ‘rijdende cafés' vol geluidsboxen en veel drank dit jaar in de stalling staan. De gemeente Halderberge had dwangsommen opgelegd van vijfduizend euro als jongeren dinsdag toch met hun zuipkar naar de optocht zouden komen.

Er was de gemeente en carnavalsstichting alles aan gelegen om een einde aan de overlast van zuipwagens te maken tijdens Super Tuesday, zoals de optocht in Peejenland (Hoeven) wordt genoemd. Bestuurslid Marcel van Dorst van CS de Peejenzaaiers kijkt daarom terug op een 'grandioos' evenement dat zonder wanklank is verlopen. "Er is ons dit jaar door de strenge maatregelen veel werk bespaard gebleven. In het verleden hadden we onze handen vol aan het aanspreken van de jongeren op de zuipwagens. Nu konden we ons volledig focussen op het verloop van onze eigen optocht."

Een fraaie creatie tijdens de optocht in Hoeven (foto: Marcel van Dorst)

Einde van de overlast

De zuipkarren probeerden de afgelopen jaren ongevraagd in de optocht mee te rijden terwijl in Hoeven alleen lokale deelnemers mogen meedoen. De harde muziek en de wildplassende jongeren die vaak na de optocht in het dorp bleven hangen, waren een doorn in het oog van de inwoners en de toeschouwers. Daarnaast zorgden de zuipwagens, die vaak niet eens op de openbare weg mogen rijden, voor gevaarlijke verkeerssituaties. Eerder escaleerde al eens een woordenwisseling tussen jongeren op een zuipwagen en handhavers. Waarschuwingsbrief gemeente

Preventief schreef de burgemeester vier eigenaren van zuipwagens aan die vorig jaar tijdens de optocht door de politie werden gecontroleerd. Het boetebedrag van vijfduizend euro per overtreding per dag kon oplopen tot 25.000 euro. Geen van de vooraf aangeschreven zuipwagens zijn dinsdag gesignaleerd. "Wij zijn blij dat de betreffende personen hun verantwoordelijkheid hebben genomen en niet naar onze gemeente zijn gekomen", zegt een woordvoerder van de gemeente Halderberge. Op zondag is nog wel een andere zuipwagen aangetroffen in de gemeente. Ook voor deze jongeren dreigde een dwangsom wanneer ze niet vrijwillig zouden vertrekken. Daarop kozen de bestuurder en de passagiers eieren voor hun geld.

