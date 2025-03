Wendy legt zich niet neer bij beslissing justitie en ze is niet de enige

Justitie handelt kleine zaken regelmatig te onpersoonlijk af. Dat zegt onderzoeker Leonie van Lent van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de zogeheten artikel 12 procedure, een klacht die mensen kunnen indienen als justitie een zaak niet voor de rechter wil brengen. Een stap die ook Wendy Struijk uit Someren onlangs zette. Justitie in Brabant krijgt jaarlijks te maken met honderden artikel 12 procedures.

Dat zouden er niet zoveel zijn als mensen het gevoel zouden hebben gehoord te zijn, meent onderzoeker Van Lent. En dat niet gehoord voelen is voor Wendy ook een belangrijke reden om de stap te zetten. Haar zaak is wel een bijzondere. Wendy wil zichzelf, door het aanspannen van de procedure, voor de rechter slepen. Dit om haar naam te zuiveren. Ze accepteert het niet dat ze alleen een waarschuwing kreeg wegens smaad. Ze wil haar zaak bepleiten voor een rechter.

Per jaar krijgt de beklagkamer van het Gerechtshof in Den Bosch ruim 500 artikel 12 procedures voorgeschoteld uit drie provincies. Landelijk zijn dat er ruim 2000. Leonie van Lent is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar die procedures.

“Stel, je wordt op je gezicht geslagen”, geeft ze als voorbeeld. “Dat is voor de politie en het OM een ‘kleine zaak’, maar heeft flinke impact op het slachtoffer. Als je dan een onpersoonlijke brief krijgt dat de politie geen onderzoek gaat doen, dan is het begrijpelijk dat mensen zich niet gehoord voelen. Mensen vinden dat niet goed wordt uitgelegd waarom een beslissing is genomen.”

Van Lent pleit dan ook voor een meer persoonlijke aanpak, in de vorm van bijvoorbeeld een betere brief of een persoonlijk gesprek. “Die aandacht is het waard, want niemand zit te wachten op een artikel 12 procedure. Die is vaak lang en zwaar voor alle betrokken partijen”, zegt Van Lent.

Advocaat-generaal Gerard Sta van het Gerechtshof in Den Bosch herkent zich maar deels in de kritiek van Van Lent. Volgens hem zorgen de artikel 12 procedures niet voor problemen of extra werkbelasting.