'Buren waren doelwit van aanslag waarbij vrouw haar onderbeen verloor'

Justitie gaat ervan uit dat de aanslag in Nieuwkuijk, waarbij een vrouw haar onderbeen verloor, bedoeld was voor de buren. Dat meldt het BD. Komende vrijdag verschijnen drie verdachten voor de rechter.

Bij de aanslag, in de nacht van 15 op 16 november, raakte de 50-jarige bewoonster zwaargewond. Ze was met haar man naar de voordeur gelopen nadat ze een hard geluid hoorde, vervolgens was er de explosie. Ze stond op dat moment vlak achter de deur. De vrouw werd met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar bleek dat haar rechteronderbeen geamputeerd moest worden.

Al snel na de aanslag ging het gerucht dat de dader zich vergist had. De politie bevestigde dat uit onderzoek bleek dat er geen aanwijzing was dat de familie betrokken zou zijn.

Ex van verdachte

Enkele weken later werd een man van 33 uit Den Bosch als eerste verdachte aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij het explosief bij de voordeur plaatste. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Daarna werden nog twee verdachten opgepakt. Volgens het BD gaat het om een 56-jarige man uit Rosmalen, de opdrachtgever is een 32-jarige Bosschenaar.

Laatstgenoemde wordt bijgestaan door advocaat Jan-Hein Kuijpers. De advocaat geeft in de krant aan dat justitie ervan uit gaat dat een ex van zijn cliënt het doelwit was van de aanslag. Die ex woont naast het adres waar de explosie plaatsvond. Kuijpers zegt in de krant dat zijn cliënt geen conflict had met zijn ex.

Op deze beelden is de explosie te zien: