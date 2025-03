Complete ravage bij Porsche-dealer, inbrekers slaan toe

Bij een Porsche-dealer in Oisterwijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere dure Porsches compleet vernield. Op uitgelekte beelden is te zien dat zeker tien auto's op een parkeerplaats op het dak van het gebouw zijn beschadigd. Banden, bumpers en motorkappen zijn eraf gehaald. De politie bevestigt dat er is ingebroken bij het bedrijf.

"Ik weet dat er is ingebroken en dat er veel auto's zijn beschadigd", bevestigt een woordvoerder van de politie. Ze wil niet kwijt wat er gestolen is.

De politie is zondagochtend rond kwart voor vijf gewaarschuwd door een beveiliger. Er is een onderzoek ingesteld, er is nog niemand aangehouden. Het bedrijf, Porsche Centrum Brabant, heeft aangifte gedaan van de inbraak, maar kan momenteel niet reageren. Ze bevestigt dat er beelden rondgaan van de vernielde wagens. Een medewerker laat weten dat ze het heel vervelend vinden wat er is gebeurd en dat ze niet blij zijn met de uitgelekte beelden. Porsche Centrum Brabant verwacht later met een reactie te komen. Het is niet duidelijk wie de beelden heeft gemaakt.