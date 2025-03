Anja werd ongewild voorbeeld van ‘succesvolle’ fraudeaanpak: ‘Ben kapot’

Na een onaangekondigde controle aan huis werden Anja en haar toen 22-jarige dochter uit Breda verdacht van uitkeringsfraude. De gemeente spreekt van een ‘gemoedelijk huisbezoek’ maar Anja’s dochter, die niet-aangeboren hersenletsel heeft, is er na de inval nooit meer helemaal bovenop gekomen. Anja vecht de beschuldigingen aan bij de rechter en baalt ervan dat de gemeente details over de inval met de buitenwereld deelt. “Ze maken er een succesverhaal van, over de rug mijn gezin.” De gemeente erkent dat er fouten zijn gemaakt.

Het huisbezoek waar Anja en haar dochter mee te maken kregen was onderdeel van een LSI-project van de gemeente Breda. Het vond plaats op een avond in mei 2022. Anja (48) en Naomi (25) zijn gefingeerde namen, hun echte namen zijn bij Omroep Brabant bekend.

Doodsbang Het zijn teksten die Anja en haar dochter Naomi nog steeds pijn doen, zelf spreken ze van een ‘zwaar intimiderend’ bezoek. Naomi was die avond alleen thuis, ze was doodsbang en belde in paniek haar moeder op. Daarnaast klopt er volgens Anja niks van de fraude-beschuldigingen, ze is een rechtszaak begonnen.

De zaak van Anja valt tot in detail terug te lezen in het eindrapport van het fraudeproject. De aanpak wordt een ‘succes’ genoemd en de inval bij Anja wordt aangehaald als voorbeeld daarvan.

Breda begon hun LSI-project 'Samen in de wijk' naar eigen zeggen om de leefbaarheid in Breda Noordoost te vergroten. Het project is inmiddels afgerond, er komt geen vervolg.

‘Praktijkvoorbeeld fraude’ De inval komt uitgebreid terug in het eindrapport over het project, dat in juni 2023 verschijnt. Onder de noemer ‘Praktijkvoorbeeld fraude’ valt te lezen over de woonsituatie van Anja, de vermeende nagelsalon van haar dochter en de nauwe band met de buurman, die ook haar ex is.

Die bewuste avond brengen ambtenaren van de gemeente en het UWV een bezoek aan de woning. Ze melden dat de dochter van Anja ‘werkend wordt aangetroffen in een nagelsalon aan huis’, haar moeder is niet thuis. Na onderzoek wordt Anja gekort op haar uitkering, ze moet een deel daarvan terugbetalen en krijgt een boete. Haar dochter krijgt ook een boete, vanwege het werk aan huis.

‘Anonieme tip’ Wat speelt er in de zaak van Anja? De Bredase werd ervan verdacht onterecht een uitkering voor een alleenstaande te ontvangen terwijl haar dochter van net 21 bij haar inwoonde. Ook zou ze een winkel runnen met haar ex-man, met wie ze ook samen zou wonen. Dat laatste concludeerden de instanties na een ‘anonieme tip’. Van wie die tip kwam, is nog steeds onduidelijk.

De regionale krant BN DeStem schrijft in augustus 2023 over het project en de inval: ‘Wat er kan gebeuren, als er sprake is van uitkeringsfraude, blijkt uit een voorbeeld’, staat er. Hierop volgt het verhaal van Anja inclusief alle details.

Herleidbaar

Anja hoort via via over het artikel. Omdat er zoveel details in staan, weten mensen in haar omgeving dat het om haar gaat. En dat ze samen met haar dochter is betrapt op fraude.

“Overal in dat artikel staat het woordje fraude, iedereen die mij kent weet dat het om mij gaat”, vertelt een nog steeds aangeslagen Anja aan Omroep Brabant. Het doet pijn dat haar verhaal als succes wordt gepresenteerd, terwijl er volgens haar van alles niet klopt. Vandaar de stap naar de rechter.

Beschuldiging van tafel

De zaak is inmiddels wel wat uitgedund. De ontdekking dat de ex van Anja bij haar in zou wonen, nog trots vermeld in het eindrapport, is inmiddels van tafel, zo bevestigt haar advocaat.

Als bewijs dat Anja een winkel met hem runt, kwam het UWV met een oude foto van Facebook. Haar advocaat heeft er ‘alle vertrouwen’ in dat ook van deze verdenking weinig overblijft. Anja zelf geeft aan dat ze niet betaald kreeg. Ze hielp haar ex af en toe op therapeutische basis: ze was depressief en suïcidaal.