Vier jongeren slaan man neer in park en nemen sieraden mee

Een man (59) is vrijdagavond om tien voor tien in de avond gewond geraakt bij een beroving in een park vlakbij de Piet Heynstraat in Dinteloord. Vier jongeren sloegen de man en gingen er vandoor met de buit. Dat meldt de politie.

De man, afkomstig uit Gelderland, is naar het ziekenhuis gebracht. De jongeren sloegen de man neer en namen zijn sieraden mee. In de omgeving van de beroving is een scooter gezien. Ze wil weten hoeveel mensen er op deze scooter zaten en hoopt dat getuigen zich melden. Al is het niet zeker dat de scooterrijder iets met de beroving te maken heeft. Ze wil verder geen informatie of details kwijt over de beroving.