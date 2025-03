Mestfraudeur komt er goed vanaf: megazaak eindigt met slechts een jaar cel

Het grootste mestfraudedossier van Brabant, dan wel het langst slepende, kan dicht. Het Openbaar Ministerie en de hoofdrolspeler, mesthandelaar Anthony van den B. (54) uit Lierop, hebben zogeheten procesafspraken gemaakt. En omdat het gerechtshof in Den Bosch hiermee heeft ingestemd, kan het dossier na zestien jaar de archiefkast in. Van den B. komt er vanaf met een gevangenisstraf van een jaar.

De handel en wandel van mesttransporteur Van den B. wordt al vanaf 2009 met argusogen gevolgd door justitie en andere opsporingsinstanties. In samenspraak met anderen sjoemelt hij met de administratie van al dan niet uitgevoerde mesttransporten. Er worden onderling afspraken gemaakt om op illegale wijze af te komen van een mestoverschot. Door deze praktijken wordt oneerlijke concurrentie onder boeren in de hand gewerkt. Agrarische sector en milieu geschaad

Ook worden met deze mestfraude vooral varkenshouders en mestvervoerders in een kwaad daglicht gesteld. Teveel geproduceerde mest, die niet kan worden verhandeld of afgezet, leidt tot forse boetes. Door neptransporten op te geven, wordt de indruk gewekt dat mest op een juiste manier is afgevoerd. Maar de kans is juist groot dat de mest illegaal is uitgereden. Met deze manier van werken, wordt ook de Meststoffenwet overtreden. En dat niet alleen: ook het milieu wordt schade toegebracht. Het is niet voor niets dat de overheid en justitie zich al jaren inzetten om mestfraude aan te pakken. En de boosdoeners te straffen. Maar dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan.

De criminele organisatie van bendeleider Van den B. en zijn handlangers (veelal familieleden) werd ervan beschuldigd dat ze vanaf januari 2009 vier jaar lang allerlei mestregels aan haar laars heeft gelapt. De toen 42-jarige mesthandelaar werd in 2013 aangehouden door de opsporingsdienst van de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit gebeurde op verdenking van het verkeerd verwerken van mest. Hij zou daarmee tot 15 miljoen euro hebben verdiend.

Vier jaar cel van rechtbank

Zes jaar later, in 2019, kreeg Van den B. van de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Onder anderen zijn vrouw, broer en moeder werden vrijgesproken. Voor hen en vier andere medeverdachten was er te weinig bewijs dat ze bij de fraude betrokken waren geweest. In hetzelfde jaar tekende Van den B. beroep aan, maar pas deze week, vijf en een half jaar later, deed het hof uitspraak.

Volgens het hof heeft het allemaal veel te lang geduurd, al wordt uit de uitspraak niet duidelijk waar dat aan gelegen heeft. Was alles binnen een jaar of twee afgehandeld, dan had Van den B. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden gekregen. Niet alleen vanwege de bewezen feiten, maar ook omdat de mesthandelaar tijdens het proces geen verklaring wilde afleggen. De straf die het hof nu heeft opgelegd is anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. De tijd die de ondernemer in voorarrest heeft gezeten, gaat daar nog vanaf. Dit is gelijk aan de afspraken die het Openbaar Ministerie en de Lieropse ondernemer hebben gemaakt om een punt te zetten achter de zaak. De ondernemer krijgt een proeftijd van drie jaar en beide partijen leggen zich neer bij deze uitspraak en gaan niet in cassatie. Mestfraudeur Wintelre

Binnenkort kan het hof weer zijn lol op: dan wacht de behandeling in het hoger beroep van een andere vermeende Brabantse mestfraudeur, een man uit Wintelre.