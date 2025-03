112-nieuws: auto in de fik gestoken • wielrenner zwaargewond

10.15

De autobrand gisteravond in de Rouppe van der Voortlaan in Vught is aangestoken, dat meldt de politie in een bericht op Instagram. De politie is op zoek naar getuigen van de brandstichting, laat ze vanochtend weten. Ze vraagt mensen die tussen half zes en half zeven gisteravond iets opvallends hebben gezien dit te melden. De brand kon snel geblust worden, daardoor bleef de schade beperkt.