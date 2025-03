Twee gewonden bij vechtpartij, man ligt gewond in voortuin

Twee mensen zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een vechtpartij in Kaatsheuvel. Een man lag volgens buurtbewoners gewond in een tuin, in een zijstraat van de Huygenstraat.

De man zou volgens buurtbewoners flink zijn toegetakeld. Er kwamen twee ambulances naar de vechtpartij.

Een vrouw die ook betrokken was, kon bijna niet lopen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vaker onrust

Volgens omwonenden zouden er bij een huis in de straat vaker dingen spelen. Zo zou er vaak luidkeels geroepen worden en zou er geregeld onrust zijn. De politie kwam met vier auto's op de vechtpartij af. Er is een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Twee mannen zijn ter plaatse gehoord, zij zijn niet aangehouden.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink