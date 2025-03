112-nieuws: auto vat vlam tijdens rijden • paard loopt los door Den Hout

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.29 Autobrand in Waalwijk Een auto heeft vanochtend tijdens het rijden vlam gevat op de Pompweg in Waalwijk. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. De bestuurster kon op tijd de auto verlaten. Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een appartementencomplex van arbeidsmigranten waar de auto een klein stukje vandaan stond. De gevel van dat complex was wel warm geworden en is door de brandweer gekoeld. Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink

04.15 Brand in schuur Breda In een schuur in Breda heeft afgelopen nacht brand gewoed. Handhavers ontdekten het vuur nadat ze veel rook zagen toen ze langs het oude winkelcentrum aan de Lunetstraat reden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Foto: Instagram handhaving Breda

04.12 Paard loopt los door Den Hout In Den Hout zagen mensen afgelopen nacht een paard los door het dorp lopen. Agenten hebben het dier terug bij het baasje gebracht. Foto: Instagram wijkagenten Geertruidenberg

03.09 Werkendammer houdt buurt wakker In Werkendam hield een inwoner buurtbewoners wakker met luide muziek. Wijkagenten hebben de bewoner hierop aangesproken en uitgelegd wat de consequenties zouden zijn als ze weer moeten terugkomen. Foto: Instagram wijkagenten Geertruidenberg

03.06 Brand in schuur Uden In een schuur aan de Hekkeslag in Uden heeft afgelopen nacht brand gewoed. Het vuur werd rond kwart voor twee 's nachts ontdekt. In de schuur stonden onder meer elektrische fietsen en een koelkast. De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Addy Smits/persbureau Heitink Foto: Addy Smits/persbureau Heitink

02.31 Auto's botsen in Waalwijk Twee auto's zijn afgelopen nacht op elkaar gebotst op de Professor Kamerlingh Onnesweg in Waalwijk. Het ging mis rond kwart over een 's nachts, tijdens het invoegen. De auto's raakten hierbij zwaar beschadigd. De bestuurders zijn nagekeken, maar hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink

23.35 Brand auto Vught Een auto is gisteravond door brand beschadigd in de Rouppe van der Voortlaan in Vught. De brand kon snel geblust worden, daardoor bleef de schade beperkt. De politie doet onderzoek. Foto: Bart Meesters/persbureau Heitink Volgens omstanders is er al jarenlang een probleem bij de betrokken woning. Eerder werden ook al ramen van dit huis vernield. Jaren geleden zou een auto in brand zijn gestoken die hoorde bij ditzelfde adres. Foto: Bart Meesters/persbureau Heitink Er zouden in de nacht van vrijdag op zaterdag ook vernielingen zijn aangericht bij een huis aan de Wilhelminasingel in Vught. Volgens bronnen zou er een verband zijn tussen de verschillende gebeurtenissen.