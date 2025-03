Vijf voorbeelden van ontdekte criminele activiteiten na een tip

We geven ieder jaar meer tips aan Meld Misdaad Anoniem. Een aantal van die tips haalt het nieuws, denk aan druglabs die opgedoekt worden of grote partijen illegaal vuurwerk die worden ontdekt. De meeste tips gaan over drugs, maar lang niet allemaal.

"Mogelijk worden er illegale sigaretten verkocht uit een schuurtje achter een huis in Eindhoven", klonk de tip die Meld Misdaad Anoniem kreeg. Het bleek een gouden tip, want er werd een miljoen illegale sigaretten gevonden. Naast het huis werden ook loodsen doorzocht. Daar bleken nog veel meer zaken te liggen die het daglicht niet konden verdragen

Lees ook Miljoen illegale sigaretten, geld en erectiepillen in beslag genomen

Een anonieme tip over Vlijmen leidde in maart tot de vondst van een grote hoeveelheid lachgasflessen, drugs , wapens en zelf in elkaar geknutseld vuurwerk in een woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest erbij komen om het vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoner van het pand is aangehouden.

Wachten op privacy instellingen...

Schuurtjes, huizen, loodsen maar ook auto's worden getipt als verdacht. Zo werd er in april gemeld dat een 29-jarige Tilburger vanuit zijn auto drugs zou dealen. Hij was voor dat soort zaken al eerder aangehouden. De man werd in de gaten gehouden en op heterdaad betrapt toen hij net een deal had gesloten met iemand die naast zijn auto stond.

De drugs zaten verstopt in verborgen vakken in een auto (foto: politie.nl)

Tips gaan vaak over drugs, maar kunnen onverwacht tot bijvangst leiden. Zo werd na een tip een 28-jarige man uit Oosterhout opgepakt omdat hij ruim 10 kilogram amfetamine in huis had liggen. Omdat er ook grondstoffen en andere spullen als jerrycans werden gevonden, maakte de verdachte de amfetamine waarschijnlijk zelf. De verdachte bleek ook nog eens tientallen dagen celstraf open hebben staan voor een andere zaak. Drugslabs, explosieven en zwaar vuurwerk zijn erg ongewenst in woonwijken. Als er dan een tip binnenkomt dat er kilo's aan zwaar vuurwerk ligt opgeslagen in een woning, is het de hoogste tijd voor actie. In Mill werd zo 100 kilo aan zwaar vuurwerk ontdekt en ook hier had de politie bijvangst in de vorm van wapens en een flinke partij drugs.

Lees ook Politie vindt 100 kilo zwaar vuurwerk, wapens en honderden pillen bij inval

Wie een tip doorgeeft, blijft gegarandeerd anoniem. "We vragen of door de tip herleidbaar is wie de tipgever is. Als dat zo is, gebruiken we de tip niet", zegt een woordvoerder van de tiplijn. "In een slecht geval betekent dit dat we niks met de informatie kunnen doen. Soms kunnen we ook zonder herleidbare details de politie op een spoor zetten."