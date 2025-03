Drugsdealer Jeffrey hardleers: justitie wil hem 3 jaar de cel in

Een 42-jarige drugsdealer uit Son en Breugel moet drie jaar de cel in, als het aan de officier van justitie ligt. Volgens de officier moet de verdachte afgestraft worden voor het feit dat hij alsmaar in drugs blijft dealen. Het verweer van de verdachte, waarin hij schuld bekende en zei van zijn verslaving af te willen, noemde de aanklager een toneelstukje: "Genoeg is genoeg."

De verdachte, Jeffrey, stond alweer voor de vierde keer in tien jaar tijd voor de rechter, omdat hij van januari tot begin september 2024 in verdovende middelen zou hebben gehandeld. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij vanuit zijn huis aan de Mercuriusstraat in Son vapes heeft verkocht. Verder werd in zijn woning 139 gram cocaïne aangetroffen. H. gaf vrijwel alles toe, in de hoop dat er geen ‘schrikeis’ uit de bus zou komen. Hij zei gespannen te zijn en dat hij niet zat te wachten op een terugkeer naar de gevangenis. H. was in januari 2024 nog maar koud uit de cel – na een eerdere veroordeling – toen hij het toch niet weer kon laten. De man heeft zich in de loop der jaren aardig in de schulden gewerkt en had geld nodig, zo verklaarde hij, om die af te kunnen betalen. Maar ook om te kunnen zorgen voor zijn moeder, met wie hij samenwoonde. H. begon met de verkoop van vapes, voor 20 tot 25 euro per stuk, waarbij hij per exemplaar een tientje winst zou maken. Op een bepaald moment is H. niet alleen cocaïne gaan gebruiken, maar hierin ook gaan handelen. Volgens zijn advocaat wel een paar maanden later dan de officier had vastgesteld.

Tikkies voor 'etentje'

De tientallen afnemers kochten een halve tot een hele gram coke, voor de prijs van 50 euro per gram. Per gram zou H. hiermee 12 euro hebben verdiend. Volgens de politie heeft hij hiermee ruim 23.000 euro opgestreken, waarvan het merendeel via tikkies onder vermelding van ‘etentje’ op zijn rekening was binnen gekomen. De officier vindt dat H. dit geld moet terugbetalen. De politie was door een buurman van H. op het spoor gezet van de drugspraktijken. Via Meld Misdaad Anoniem was in mei 2024 doorgegeven dat er vanuit het huis van H. coke werd gehandeld, dat het soms wel uitverkoop leek en dat het een komen en gaan van klanten was.

De buurman klaagde verder over een onveilige situatie en dat er te pas en te onpas werd geparkeerd. Voor burgemeester Suzanne Otters van de gemeente Son en Breugel was dit reden om het huis voor twee jaar op slot te doen. De rechtbank gaf haar begin dit jaar gelijk. Haar besluit had ook grote gevolgen voor de moeder van H. De vrouw van 76 mag twee jaar lang hun huis in de Planetenbuurt in Son niet meer in. Zij woont inmiddels in een bejaardenhuis. Of en wanneer zij dan wel haar zoon ooit zal terugkeren aan de Mercuriusstraat, is de vraag. 'Heilloze weg'

H. krijgt over twee weken van de rechtbank te horen wat zij vindt van de eis van de officier. Als het aan H.’s advocaat ligt, zou een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk moeten zijn. Volgens hem is zijn cliënt gebaat bij hulp van bijvoorbeeld de reclassering. De officier van justitie verkondigde eerder dat dit een heilloze weg is, omdat H. hiervoor helemaal niet open staat: "De man laat geen enkele gedragsverandering zien. Het houdt een keer op."

