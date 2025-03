Nieuw raadslid verstuurde eerder kogelbrief naar bejaarde vrouw

Een Helmonder met een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk verleden is dinsdagavond geïnstalleerd als nieuw raadslid en fractievoorzitter van Mi Hellemonders. Wilbert Linders, vroeger nog Willem Linders, is eerder veroordeeld voor het afpersen van een destijds 79-jarige vrouw.

Linders kreeg een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Dat ontdekte de lokale omroep Dit is Helmond na een anonieme tip. Justitie had een jaar gevangenisstraf geëist. Wilbert Linders vervangt Herbie Guldenaar in de Helmondse gemeenteraad. "Ik ben een man met een vlekje en daarmee zal ik moeten leven."

De nieuwe fractievoorzitter van Mi Hellemonders probeerde een 79-jarige vrouw uit Veghel af te persen. Hij was er per toeval (door een verkeerd bezorgd bankafschrift) achter gekomen dat de vrouw veel geld had en stuurde haar dreigbrieven. Bij een van die brieven zat een kogel. Via de brieven kreeg de vrouw de opdracht om 25.000 euro in een plastic tas weg te leggen op een afgesproken plek. Een opmerkelijk detail: Linders wilde het bedrag graag in briefjes van duizend euro, maar die bestaan helemaal niet.

Brief met 9-mm kogel

Het slachtoffer plaatste vervolgens een tas met nepgeld die door de politie in de gaten gehouden werd, maar er gebeurde niets, zo schrijft Dit is Helmond. Bij het plaatsen van een tweede tas met nepgeld zag de politie Linders wel verschijnen. Hij liep zoekend rond, maar vertrok vervolgens zonder buit. Toch hield de politie hem daarna een tijdlang in de gaten. Linders werd uiteindelijk betrapt toen hij een derde brief postte. De politie haalde daarbij de brief uit de brievenbus en ontdekte in de envelop een 9-mm kogel.

Linders zou het geld hebben willen gebruiken voor zijn Stichting Zjiveli in Bosnië. Deze stichting zette zich in voor mensen in Bosnië-Herzegovina die getroffen waren door de gevolgen van de oorlog die tussen 1991 en 1995 plaatsvond. Daarom ondertekende Linders zijn dreigbrieven ook met ‘Robin Hood’, omdat het geld voor het goede doel was bestemd. Linders werd van 1996 tot 1997 als marechaussee uitgezonden naar Zuid-Bosnië. Hier liep hij PTSS (posttraumatische stressstoornis) op door zijn vele oorlogservaringen, zo bleek zestien jaar later. Linders diende in totaal twintig jaar bij de Koninklijke Marechaussee.

Wilbert was eerder Willem

De toenmalige voorzitter van FNV Bouw is in 2013 veroordeeld voor het afpersen van de vrouw. Linders heette toen nog Willem en woonde destijds in Veghel. Tegenwoordig gaat hij als Wilbert Linders door het leven en woont hij in Helmond.

Volgens de rechter was Willem Linders op het moment van de afpersing verminderd toerekeningsvatbaar, waardoor de straf werd ingekort. Linders stapte vanwege de strafzaak op als voorzitter van de vakbondsafdeling. Hij was pas twee weken voorzitter.

'De vraag is of Helmond hiermee kan leven'

Wilbert Linders vindt het jammer dat er een zwarte bladzijde uit zijn geschiedenis wordt opgerakeld. "Ik woon nu in een andere stad dan waar de afpersing plaatsvond. Misschien is de gunfactor er niet, gezien het gebeuren in 2012. Dat gebeuren wil ik ook geenszins bagatelliseren of wegmoffelen. Het is gebeurd, in wat voor staat ik dan ook was op dat moment. Ik ben een man met een vlekje en daarmee zal ik moeten leven. De vraag is, of Helmond dit ook kan.”

Zijn verleden is volgens de gemeente geen belemmering voor het raadslidmaatschap. "Wilbert Linders voldoet aan alle eisen van de Gemeentewet, dus is er vanuit de gemeente ook geen enkele belemmering om Linders als raadslid toe te laten", vertelt de griffie tegen Dit is Helmond. “Het is allemaal lang geleden en Linders heeft zijn straf inmiddels uitgezeten."

Overigens kan iedereen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad. Ook met een strafblad. Of personen met een verleden op de kandidatenlijsten komen, is dan vervolgens een afweging van de politieke partijen. Enkele weken geleden ontving Wilbert Linders zijn VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Een VOG is een verklaring die laat zien dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde baan of functie.