Justitie wil miljoenen euro’s afpakken van veroordeelde mestfraudeur

Justitie en Anthony van den B. uit Lierop zijn nog niet van elkaar af. Eind vorige week deed het gerechtshof in Den Bosch dan wel uitspraak in een jarenlang durende strafzaak tegen de voormalige mesthandelaar; bij de rechtbank in Den Bosch loopt nog een andere kwestie. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de ongeveer 15 miljoen die de 54-jarige Van den B. zou hebben verdiend met de bewezen mestfraude van hem afpakken.

Het is niet bekend wanneer deze zogeheten ontnemingsprocedure bij de rechtbank in Den Bosch wordt voortgezet. In juli 2022 vond de derde en tot nu toe laatste sessie plaats. De behandeling werd toen aangehouden tot het moment dat het hof zijn oordeel had geveld over de strafzaak. In die zaak ging het om massale overtredingen van de Meststoffenwet. Van den B. stond aan het hoofd van een criminele organisatie, die vanaf januari 2009 vier jaar lang allerlei mestregels aan haar laars lapte. Hij werd in 2013 aangehouden door de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In samenwerking met anderen was met de administratie van al dan niet uitgevoerde mesttransporten gesjoemeld. Hiermee werden volgens justitie de agrarische sector en het milieu schade toegebracht.

Het bedrijf van Van den B. nadat het onder toezicht was geplaatst (foto: Omroep Brabant).

Tien jaar nadat hij zich voor het eerst in de kijker van opsporingsinstanties had gehandeld, deed de rechtbank in Den Bosch uitspraak: een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Onder anderen zijn vrouw, broer en moeder werden vrijgesproken. Voor hen en vier andere medeverdachten was er te weinig bewijs dat ze bij de fraude betrokken waren geweest. In hetzelfde jaar tekende Van den B. beroep aan. Pas eind vorige week, vijf en een half jaar later, deed het hof uitspraak. Van den B. had dertig maanden cel verdiend, maar omdat het allemaal zo lang had geduurd werd ingestemd met de procesafspraken die justitie en de verdachte met elkaar hadden gemaakt. Ze wilden hiermee een punt zetten achter dit grootste en langst slepende mestdossier in onze provincie, althans strafrechtelijk gezien. Het hof legde de ondernemer één jaar cel op. Van den B. moet nog eens een half jaar zitten wanneer hij weer de fout in gaat. Hiervoor geldt een lange proeftijd, van drie jaar. Van het jaar cel dat hij kreeg, wordt het voorarrest afgetrokken. Hij heeft een maand in voorlopige hechtenis gezeten. Het is onduidelijk wanneer Van den B., die volgens zijn advocate gestopt is met zijn mesthandel, de straf gaat uitzetten. “Dat weet ik niet, maar gezien het huidige cellentekort, zal dat niet binnenkort zijn”, zo schat zijn advocate in.

Zij en haar cliënt kunnen hun borst natmaken voor wat komen gaat. Het OM gaat namelijk hoog inzetten, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. “De verdachte heeft veel geld verdiend met het wegmaken van mest. Normaal gesproken”, verduidelijkt ze, “moet er voor het afvoeren van mest (naar een verwerker of de verbranding) veel geld betaald worden. Door de mest niet af te voeren, maar uit te rijden in Nederland of in het buitenland, hebben de boeren veel geld bespaard en heeft de verdachte voor het wegmaken van die mest goed betaald gekregen. Het ging uiteindelijk om ongeveer 100 miljoen kilo mest die niet traceerbaar/verdwenen, waarmee dus een bedrag van ongeveer 15 miljoen gemoeid is.”