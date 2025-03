Joke (74) op slinkse manier beroofd van sieraden: 'Ik had niks door'

De tranen rollen over de wangen van de 74-jarige Joke Heyne uit Helmond. Vrijdagmiddag is ze midden op straat beroofd van al haar sieraden. Terwijl ze in haar scootmobiel op weg is naar het kerkhof wordt ze aangesproken en verdwijnen de sieraden van haar vingers, arm en nek. “Ik snap er niks van. Ik krijg dit niet verwerkt”, zegt ze huilend.

De sieraden die zijn weggenomen, zijn heel dierbaar voor Joke. Het zijn namelijk allemaal gouden stukken die ze van haar overleden man heeft gekregen. Joke was onderweg naar het graf van haar man toen een auto haar de weg blokkeerde. De beroving gebeurde op een slinkse manier. De politie meldt aan Omroep Brabant dat ze deze werkwijze vaker ziet. Het gaat hier mogelijk om een rondtrekkende bende.

"Ik had niks door, maar alles was foetsie.”

Joke wordt vanuit een zwarte Volkswagen met buitenlands kenteken aangesproken door een vrouw. “Ik help iedereen en ik sta iedereen te woord”, vertelt Joke. Ze raakt in gesprek en uit het niks doet de vrouw een armband bij haar om. “Ik zei: ‘nee, nee, ik wil niks’. En ik wil gaan. Maar ik kon geen kant op.” De vrouw doet de armband af en tegelijkertijd gaat ook de gouden armband van Joke af. Maar dat heeft ze niet door.

Dan krijgt ze een ketting omgehangen. Opnieuw begint Joke te roepen dat ze niks wil. En ook nu wordt op die slinkse manier de gouden ketting van haar hals gehaald. Weer merkt Joke daar niks van. Maar de vrouw was nog niet klaar. “Ze pakte een sok. Deed die over de handen. ‘Voor jou’, zei de vrouw. Ik zei: ‘Nee, ik hoef niks, ik wil niet’. Ik had niks door, maar alles was foetsie”, zegt Joke geëmotioneerd.

Een deel van de weggenomen sieraden (foto: Natasja Heyne).

Ze komt er in de apotheek pas achter dat haar ringen en armband weg zijn. Dat ook haar ketting is verdwenen, merkt ze pas veel later op. “Ik raakte in paniek. Ik heb staan schreeuwen, ik heb staan huilen, ik heb staan vloeken. Ik snap er niks van, ik kan niet begrijpen wat ze gedaan heeft.”

"Ik durf niet meer naar het kerkhof.”