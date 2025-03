112-nieuws: brand in voetbalkantine • auto's botsen op de A59

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.11 Auto's botsen op de A59 Twee auto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de A59 bij Waspik. Het ongeluk gebeurde richting Hooipolder vanuit Sprang-Capelle. Een van de twee bestuurders is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van het de bestuurder zijn. Er vielen geen andere gewonden. Beide voertuigen zijn beschadigd geraakt en moesten worden getakeld. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.

21.29 Klein brandje met grote gevolgen De brandweer is woensdagavond groots uitgerukt na een melding van een brand in Drunen in de kantine van voetbalclub RKDVC. De brand zelf viel uiteindelijk mee, maar een paar honderd man moest naar huis worden gestuurd. Hier lees je meer. Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.