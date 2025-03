Veroordeelde tbs'er bekent wurgen Yvonne bij kliniek in Halsteren

Elias M. geeft toe dat hij op 10 oktober 2023 in bosgebied 't Wasven in Halsteren de 75-jarige Yvonne heeft gewurgd. Hij deed dat omdat hij stemmen hoorde. "In het bos merkte ik dat een duivel in mijn lichaam kwam." M. kwam met die bekentenis voorafgaand aan het proces in de rechtbank in Breda. Het OM gelooft er niks van en noemde zijn verhaal onbetrouwbaar. De bekentenis riep zo veel vragen op dat de rechtbank donderdag besloot het proces uit te stellen voor nader onderzoek.

Yvonne, het slachtoffer, wandelde op die bewuste dinsdagavond door een bos aan de rand van GGZ-instelling Vrederust. Op dat terrein wandelde ook de veroordeelde tbs'er Elias M. (32). Hij woonde daar in een halfopen instelling. M. vertelde donderdag wat hij voelde die ochtend.

"Ik hoorde eerst God tegen me praten en die zei dat mensen bezeten zijn en me wat willen aandoen. Ik denk dat ik profeet ben en dat God tegen me sprak. Ik ging naar het bos omdat niemand daar was. In het bos merkte ik dat een duivel in mijn lichaam kwam."

Op dat moment kwam hij Yvonne tegen. "Die vrouw was ook een duivel en die zou me vermoorden en seksuele dingen met me doen. Daardoor is het gebeurd. Ik vind het heel erg voor het slachtoffer en de nabestaanden. Het doet me heel erg pijn wat er is gebeurd. Ik zie die duivel ook. Soms in het rood en in het wit. Nu nog steeds."