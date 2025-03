Opnieuw bejaarde op straat beroofd, 'vliegensvlugge knuffeldiefstallen'

Een 86-jarige man uit Valkenswaard is woensdagochtend beroofd van zijn dierbare sieraden. Dat gebeurde op dezelfde slinkse manier als bij Joke (74), die haar verhaal juist die dag deed bij Omroep Brabant. De 86-jarige man is volgens zijn dochter helemaal van slag, vooral omdat een ring van zijn overleden vrouw weg is.

De politie spreekt over ‘knuffeldiefstallen’. "Vaak oudere, soms kwetsbare slachtoffers worden aangesproken door één of meer personen die de boel afleiden en hun slag slaan." Dat gebeurt meestal op een heel vriendelijke manier waarbij het slachtoffer ongevraagd wordt aangeraakt. "Op die manier wordt het slachtoffer vingervlug van zijn of haar kostbaarheden of geld bestolen."

Het verhaal van de 86-jarige man is hetzelfde als dat van Joke. Hij wordt aangesproken door een vrouw, tegengehouden en aangeraakt. Pas later wordt duidelijk dat er sieraden weg zijn.

Het is woensdagochtend rond halftwaalf als de 86-jarige man zijn auto parkeert in een garage. “Hij wordt aangesproken door een jongedame tussen 20 en 30 jaar oud. Ze knuffelde mijn vader, pakte zijn handen en wreef over zijn gezicht”, vertelt zijn dochter.

De vrouw duwde de bejaarde man vervolgens zijn garage in. Maar dat mislukte en de vrouw rende weg. “Binnen in huis had mijn vader pas door dat de ring weg was. En nog later had hij door dat ook de ketting met de trouwring van zijn 16 jaar geleden overleden vrouw was verdwenen.”

“Mijn vader is helemaal van het padje nu. Hij is er kapot van en heeft een schuldgevoel. Hij vraagt zich alleen maar af hoe hij hier in heeft kunnen trappen”, vertelt de dochter. “Dit is beroving en aanranding. Het zit mij echt dwars."

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie, maar een spoor naar de dader of daders is er niet. De politie zegt dat de berovingen in Helmond en Valkenswaard niet direct aan elkaar te koppelen zijn omdat onder andere het signalement verschillend is. Van een bende die actief is in de regio willen ze al helemaal niet spreken.