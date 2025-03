Vince kan in deze speciale klas spelen met andere kinderen, zónder prikkels

De 6-jarige Vince kan in een druk klaslokaal met andere kinderen niet goed functioneren. Alle prikkels zijn hem te veel. Daarom krijgt Vince op basisschool EBC Icarus in Schijndel een-op-eenbegeleiding en mag hij kinderen uit het 'gewone' onderwijs uitnodigen om op school bij hem te komen spelen. Deze donderdag heeft hij Saar (6) en Noek (7) uitgenodigd. Met z'n drieën knutselen ze aan een felgekleurde paashaas.

Door deze manier van onderwijs leren kinderen als Vince de wereld op hun manier kennen, maar worden zij volgens teamleider Silvia Vogels ook onderdeel van de maatschappij. Normaal zit Vince samen met zijn begeleider in het klaslokaal voor een-op-een begeleiding, maar nu heeft hij dus gezelschap van Saar en Noek. Om te knutselen en dat vinden ze met z'n drieën maar wat leuk.

"Samen is het leuker spelen dan in je eentje."

"Ik vind het heel fijn, want samen kunnen we leuker spelen dan in je eentje", zegt Noek. "Vaak kiest Vince iets uit en dan gaan we daarmee spelen. Dat zijn wel vaak jongensdingen zoals de blokken of de auto's, maar ik heb een broertje dus ik ben het gewend."

Samen met Saar en Noek knutselt Vince een paashaas (foto: Omroep Brabant).

Het is de kern van het idee achter de Stichting TIM, die zich inzet om kinderen met een beperking mee te laten doen in het onderwijs, op een manier die bij hen past. Zo heeft de stichting op de school in Schijndel een speciaal klaslokaal voor kinderen met een ernstige prikkelverwerkingsstoornis, autisme of een verstandelijke beperking.

"Het is fijn dat we hiermee tussen een reguliere school en een school voor speciaal onderwijs in zitten", vertelt Vogels. "Als we de potentie zien dat een kind kan doorstromen naar het reguliere onderwijs gaan we rechtsaf. Als we de potentie zien voor speciaal onderwijs gaan we linksaf." Om deze afwegingen te maken, wordt goed gekeken naar wat het beste is voor het kind en de ouders. "Wij leren de kinderen hier om het leven te leren", legt Vogels uit. "Dat doen ze door andere kinderen te ontmoeten. Zo zijn 'onze' kinderen geen apart deel van het leven, maar onderdeel van de maatschappij, zoals jij en ik."

"24/7 thuiszitten is voor niemand goed."