Ouderen schrikken van 'knuffelberovingen': 'Tranen in je ogen'

Ouderen zijn enorm geschrokken van het fenomeen van de 'knuffelcrimineel': iemand die doet alsof-ie een goedbedoelde omhelzing wil geven en er ondertussen vandoor gaat met je dierbare sieraad of je geld. Dit soort criminelen sloegen de afgelopen dagen onder meer in Helmond en Valkenswaard toe. Dat senioren hiervan zijn geschrokken, blijkt donderdag op een bijeenkomst van verschillende ouderenorganisaties in een dorpshuis in Heeze. De boodschap daar: 'De wereld is iets anders dan jij hoopt'.

Veel ouderen in Heeze zien de 'knuffelberoving' als de zoveelste manier waarop hen het leven zuur wordt gemaakt. Dit in een tijd waarin ze ook al te maken hebben met nepagenten en bijvoorbeeld cybercrime. Allemaal dingen die haaks staan op de 'je hoeft niet aan te bellen, kom maar achterom-cultuur' waarin ze zijn opgegroeid.

"Het is vreselijk, alles is vreselijk op dit moment", reageert Annemie. Ze is 87 en ontzettend aangedaan: "Het is niet meer normaal in ons land."

"Misschien is dat wel het kenmerk van onze generatie: die is te goed van vertrouwen", zegt Leo Bisschops erover. Hij is de voorzitter van Senioren Brabant-Zeeland en in die rol aanwezig in Heeze. "Waarschijnlijk is ook dit een georganiseerde groep", zegt hij over het fenomeen van de knuffelberovingen.

"Ze knuffelden een vrouw die op weg was naar het graf van haar man. En pakten een ketting af van iemand, waar de as van haar overleden zoon in zat", noemt hij enkele voorbeelden. "Daar schieten je de tranen van in de ogen."