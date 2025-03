Roosendalers zeggen spijt te hebben van dodelijke wraakaanslag Tarwekamp

De vermeende opdrachtgever van de dodelijke aanslag in Den Haag afgelopen december heeft zijn spijt en medeleven uitgesproken. "Ik heb er enorm veel spijt van. Het was niet te bedoeling. Het is volkomen uit de hand gelopen en dat betreur ik zeer." Dat zei Moshtag B. (33) "Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden. Ik leef met ze mee. Ik hoop dat ze me op den duur zullen vergeven." Ook medeverdachte Ilyias B. kwam met gelijke woorden.

Drie van de vier Brabanders die een dodelijke aanslag pleegden op een bruidsmodewinkel in Den Haag verschenen vrijdag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank. Alleen Mourad B. uit Roosendaal ontbrak, zijn advocaat wilde niet zeggen waarom. Plaatsgenoot Ilyas B. was er wel en kwam kort aan het woord. "Het is heel erg wat er op 7 december is gebeurd. Ik leef enorm mee met de nabestaanden. Ik ben nog steeds geshockeerd door alle omstandigheden. Ik voel me ook bedonderd van alle kanten en voor de leeuwen gegooid. Het was van niemand de bedoeling dat het zo erg uit de hand zou lopen." Oosterhouter Adil A. klaagde dat hij 'bijna niks' heeft gedaan en toch in voorarrest zit. "Ik snap niet waarom ik zo lang moet zitten voor deze mafkees hier." Hij zei dat terwijl hij keek naar zijn buurman Moshtag B. Ontploffing

Advocaat Spong staat Moshtag B. bij. De spil van het verhaal die jarenlang in Roosendaal woonde en sinds kort in Rotterdam. Spong noemde de aanklacht moord 'volkomen onterecht'. De advocaat wil uitgebreid onderzoek naar de ontploffing en hoe het zo uit de hand kon lopen. Volgens Spong is Mosthtag B. bereid om aan een onderzoek mee te werken. "Hij beseft dat hij verkeerde beslissingen heeft genomen. Hij beseft dat het strafrechtelijke gevolgen heeft." Volgens de officieren van justitie begonnen de voorbereidingen voor de aanslag vanaf de zomer. Doelwit was de bruidsmodewinkel aan de Tarwekamp in Den Haag. Die is van de ex-vriendin van Moshtag B.

Wraak

“De aanleiding was dat Moshtag wraak wilde nemen op zijn ex-vriendin. Hij zou naar eigen zeggen hebben ontdekt dat ze vreemd was gegaan,” zei een van de officieren. Roosendaler Moshtag B. (33) is opdrachtgever in de visie van het OM. Hij heeft vanaf het eerste moment een bekentenis afgelegd, meldden de aanklagers. Moshtag vroeg zijn Roosendaalse vrienden Mourad B. (29) en Ilyas B. (24) om tegen betaling een aanslag uit te voeren.

Op 28 november deden ze een voorverkenning, maar details daarover zijn nog niet bekend. Op 1 december stonden Mourad en Ilyas klaar om in actie te komen. Ze verzamelden op een parkeerplaats bij winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout. In hun busje lagen veertien jerrycans met brandstof en zes Cobra’s. Parkeerplaats

Volgens het OM stonden ze te wachten op een derde man: Adil A. (33) uit Oosterhout. Maar toen zagen surveillerende agenten de bus. Die werd gecontroleerd en de twee mannen gingen mee en zaten kort vast. Na hun vrijlating wilden de verdachten het opnieuw proberen. Ze kochten brandstof, 200 liter benzine in totaal en zwaar vuurwerk. In de vroege zaterdagochtend van 7 december goten ze de brandstof over de winkelvloer en stichtten brand in de Haagse bruidsmodewinkel en volgde een verwoestende explosie. Er vielen zes doden en vier gewonden. Een woonblok met diverse appartementen en een winkel stortte in. Aanklacht

Het OM verdenkt de mannen van moord of doodslag op zes mensen, poging tot moord en doodslag op de mensen die het overleefden en van brandstichting. Voor Oosterhouter Adil A. is de aanklacht iets ‘lichter’ en gaat die alleen over de voorbereidingen. Er is volgens het OM geen bewijs dat hij bij de dodelijke aanslag zelf was. Daarom vroeg de advocaat van de Oosterhouter als enige om vrijlating. Maar de rechters vonden dat er nog te veel bezwaren zijn. A. reageerde zichtbaar boos en reageerde ook verwijtend naar Moshtag B. net voordat hij terugkeerde naar het cellenblok. Er zijn acht slachtofferadvocaten. Ze staan de tientallen mensen bij die dierbaren of hun huis verloren of gewond raakten aan de Tarwekamp. De belangstelling voor deze eerste openbare zitting was groot. De zitting was in de vleugel waar normaal het gerechtshof zitting houdt. In het Paleis van Justitie waren drie videozalen geopend. Zo'n vijftig journalisten en vijf rechtbanktekenaars volgden de zaak. Op 26 mei is de volgende tussentijdse zitting. En in augustus wordt ook een datum gepland. Het inhoudelijke proces wordt nog lang niet verwacht.