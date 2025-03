Samenscholingsverbod opgeheven, overlastgevende jongeren thuis opgezocht

Het samenscholingsverbod dat vanwege overlastgevende jeugd in een deel van Lage Zwaluwe werd ingesteld, wordt na dit weekeinde niet meer verlengd. Burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen vindt dat niet langer nodig nu de wijkagent een aantal jongeren thuis heeft opgezocht en een stevig woordje met hun ouders heeft gesproken.

Uit vrees dat de overlast in de vakantie verder uit de hand zou lopen vanwege gebrek aan toezicht, kwam burgemeester Scholtze met de maatregel. Het verbod zorgde al meteen voor minder overlast. Daarom werd vorige week in overleg met het Openbaar Ministerie besloten de maatregel met nog een week te verlengen. "Hoewel de overlast nog niet helemaal verdwenen is, is opnieuw verlengen van het samenscholingsverbod niet nodig. Dit is een relatief zwaar middel", aldus een woordvoerder.

De wijkagent en een gemeentelijke veiligheidsmedewerker hebben de afgelopen dagen een begin gemaakt met huisbezoeken en het spreken van de ouders van de overlastgevende jongeren. Om de jeugd de komende tijd in beeld te houden werken gemeente, politie en jongerenwerk intensief samen. Hiermee moet de overlast stoppen en de buurt weer veiliger worden.

Ook wordt er meer verlichting geplaatst en krijgt het schoolgebouw extra beveiliging. Boa’s en de politie blijven de komende tijd extra toezicht houden in heel Lage Zwaluwe.