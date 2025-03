'Het moet er nu écht van komen', omstreden hondenfokker weer voor rechter

De omstreden hondenfokker Jan Paridaans (69) uit Eersel moet zich dinsdag verantwoorden bij de rechter in Den Bosch. Hij wordt er samen met zijn (inmiddels) ex-vrouw van verdacht dieren ernstig te hebben verwaarloosd. Het stel hield jarenlang honderden honden onder slechte omstandigheden, is het verwijt van justitie. Maar gaat het er dinsdag ook écht van komen? Want de hondenfokker kwam in het verleden al vaker niet opdagen bij rechtszaken, waarna die werden uitgesteld.

Paridaans hield vanaf 2016 honden in hun fokkerij Kwispel Enzo aan de Grote Aardweg in Eersel. De NVWA hield regelmatig controles bij het bedrijf. Maar de zaak ging pas echt aan het rollen toen Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals stiekem gemaakte opnames naar buiten bracht. Op de locatie werden honderden dieren gehouden, terwijl op die plek geen hondenfokkerij was toegestaan volgens het bestemmingsplan van de gemeente. House of Animals sprak van ‘erbarmelijke omstandigheden’ voor de honden. Bekijk de reportage van House of Animals waarin de fokkerij van Paridaans voor het eerst werden getoond:

Wachten op privacy instellingen...

Karen Soeters van House of Animals is opgelucht dat de zaak dinsdag eindelijk van start gaat. “Ik kijk er naar uit. Het is zeer geruststellend als hij uiteindelijk in de gevangenis belandt.” Ze vindt het onbegrijpelijk dat Paridaans zo lang door heeft kunnen gaan met zijn hondenfokkerij. House of Animals bleef jarenlang aandringen en deed aangiftes, waarna de NVWA uiteindelijk alle 500 dieren in beslag nam. Het duurde nog tot maart 2024 tot de fokkerij definitief werd gesloten.

Nieuwe wetgeving hielp mee, want in januari 2024 is de 'Wet aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing' aangepast. Met die wet achter de hand kon de NVWA het bedrijf sluiten. In juli vorig jaar ontdekte House of Animals dat de fokker ook vanuit België weer in dieren handelde.

Volgens Soeters is er door toezichthouders in de jaren voorafgaand te lang afgewacht terwijl Paridaans de wet bleef overtreden. “De NVWA heeft telkens ingezet op het verbeteren van de situatie: zorg dat de dieren water hebben, zorg dat ze de juiste zorg krijgen. En dan komen we over zoveel maanden terug voor controle. Als je dat blijft zeggen na iedere misdaad die je aantreft, voelt iemand zich onaantastbaar.” Paridaans heeft er volgens Soeters een handje van om de boel zo lang mogelijk te rekken. Hij kwam al vaker niet opdagen bij rechtszaken en ging in verschillende zaken in hoger beroep. Ook stapte hij al eens naar de Raad van State en weigerde hij dwangsommen van de gemeente Eersel te betalen. Ook bij de laatste zitting in december schitterde Paridaans door afwezigheid en ging de inhoudelijke behandeling niet door. Soeters: “Ik denk dat het zo blijft, dat hij tot het bittere eind in beroep zal gaan en door zal gaan. Maar ik denk dat de zaak dinsdag toch écht inhoudelijk wordt behandeld. Ook omdat de rechter de vorig keer duidelijk heeft aangegeven dat het er echt van moet komen.”

"Van onze kant is er geen verzoek op uitstel."

"Mijn cliënt zal niet tot uitstel verzoeken", laat Siemen van der Eijk, advocaat van Jan Paridaans, weten. De advocaat verwacht dat de ex-partner van Paridaans, Stephanie Dul, dinsdag ook aanwezig zal zijn. Beide verdachten hebben nu een eigen advocaat. Van der Eijk is er in ieder geval klaar voor. Inhoudelijk kan hij er weinig over kwijt, alleen weet hij wel dat Paridaans een verklaring gaat afleggen. Een woordvoerder van justitie laat weten dat ook zij ervan uitgaat dat de zitting dinsdag doorgaat. In deze uitzending van Misdaad Uitgelegd zetten we alles op een rij:

Wachten op privacy instellingen...