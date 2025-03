Fikse boete voor eigenaar die B&B als seksinrichting gebruikt

Is Kinky Playhouse in Borkel en Schaft alleen een Bed&Breakfast of wordt het zonder vergunning ook gebruikt als seksinrichting? Volgens de exploitant is er niks aan de hand. De gemeente Valkenswaard, waar Borkel en Schaft onder valt, denkt daar heel anders over. De Raad van State heeft haar vrijdag gelijk gegeven en dat betekent dat de eigenaar een dwangsom van 7500 euro moet betalen.

De dwangsom werd vorige zomer opgelegd nadat uit controles bleek dat de accommodatie in strijd met een bestemmingsplan werd gebruikt voor seksdoeleinden. Voor het pand aan de Oude Dorpsstraat is in 2019 alleen een omgevingsvergunning afgegeven voor het runnen van een B&B. Vier jaar later bleek bij een controle dat de uitbaters, in de ogen van de gemeente, een geheel eigen invulling hadden gegeven aan hun logeergelegenheid. Er werden verscheidene seksattributen gevonden, waaronder een haspel waaraan gebruikers vastgebonden konden worden. Tijdens de controle verklaarde de ondernemer dat de overnachtingslocatie ook kan worden geboekt inclusief het gebruik van seksspeeltjes.

Foto: KinkyPlayHouse.nl.