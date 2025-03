'De echte Ferry Bouman' en zieke moeder moeten van rechter hun huis uit

Janus van Wesenbeeck – op wie de Netflix-serie met Ferry Bouman is gebaseerd – moet op zoek naar nieuw onderdak. Binnen een maand moet hij het huis in Eindhoven uit, dat jarenlang door zijn 83-jarige moeder werd bewoond. Voor haar geldt hetzelfde. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door Woonbedrijf.

Van Wesenbeeck (64), die jarenlang een enorme status had in de drugswereld, heeft een tijd in Zuid-Afrika gewoond. In 2019 keert hij terug naar Eindhoven en trekt hij in bij zijn moeder. Ze huurt sinds 1985 een woning bij Woonbedrijf, maar is al enige tijd ziek.

Verzorgingshuis

In 2021 stelt Van Wesenbeeck pogingen in het werk om medehuurder te worden, maar de woningcorporatie wil hieraan niet meewerken. De Eindhovenaar, die als drugsbaron al voor geen kleintje vervaard was, laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Hij krijgt gelijk van de rechter, maar in hoger beroep moet hij, in januari dit jaar, toch zijn verlies nemen.