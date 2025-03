112-nieuws: ongeluk met twee auto's • fietser en bestelbus botsen

19.10

Bij een huis aan de Zuid-Hollandsedijk in Kaatsheuvel is brand uitgebroken in de keuken. Toen de brandweer aankwam, stond het huis vol rook. In de keuken stond een campinggasbrandertje, dat vermoedelijk de oorzaak van de brand is geweest. De brandweer vond ook een stuk papier dat in brand stond.

De brandweer heeft het vuur geblust en daarna de ventilator aangezet om het huis te ventileren. Er raakte niemand gewond.