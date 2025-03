112-nieuws: rijstroken A67 vrij na botsing • 700 huishoudens zonder gas

00.21

Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Merwedelaan in Den Bosch. De melding kwam iets na middernacht binnen bij de brandweer. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond de geparkeerde auto al volledig in brand.

De brand was snel onder controle, maar de auto ging verloren. Volgens buurtbewoners stond de auto al enkele maanden geparkeerd aan de Merwedelaan. Onderzocht wordt of de brand is aangestoken. Een bergingsbedrijf zal het voertuig afvoeren.