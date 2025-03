112-nieuws: rommel op A67 na botsing vrachtwagens • gewonde bij steekpartij

23.15

Een geparkeerde auto aan de Lauwerstraat in Helmond is gisteravond laat in brand gevlogen. De eerste melding van de brand kwam binnen rond kwart over elf. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al volledig in brand.

De auto viel niet meer te redden en ook een auto die ernaast geparkeerd stond, is flink beschadigd geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend, brandstichting wordt onderzocht. Zo bekijkt de politie of er camerabeelden zijn.