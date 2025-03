Dodelijke steekpartij na onbeduidende ruzie: 'Was zelfverdediging'

Twee vrienden kwamen elkaar ’s nachts tegen in het centrum van Helmond. Er ontstond een ruzie en er werd over en weer gestoken. Dustin (16) kwam daardoor om het leven, zijn vriend Ilco (nu 21) zit sinds die avond, vorig jaar mei, vast. Hoe het in een paar minuten zo mis kon lopen, werd maandag een stuk duidelijker in de rechtbank in Den Bosch.

Ilco S. was duidelijk niet op z’n gemak in de rechtszaal. Niet verwonderlijk, want achter de jonge Helmonder zaten tientallen familieleden en vrienden van Dustin met shirts met de tekst ‘Justice for Dustin’. Ilco keek de hele zitting niet op of om en vertelde zachtjes en soms geëmotioneerd het verhaal van die nacht van 7 op 8 mei vorig jaar.

Tientallen mensen droegen dit shirt tijdens de zitting.

“Ik had gewerkt als kok in Eindhoven en ging tegen middernacht naar de Watermolenwal om een meisje op te halen. Die zat daar met Dustin en diens vriendin. Toen ik daar aan kwam met een vriend van mij, hoorde ik Dustin schreeuwen tegen de meiden. Kanker dit en kanker dat. Ik zei dat hij daarmee moest stoppen, liep naar hem toe en zei dat hij vrouwen moest respecteren. Maar hij sloeg mij een paar keer.” 'Kankergek'

Toen escaleerde de boel. Getuigen hoorden Dustin roepen dat hij ‘kankergek’ werd als Ilco voor hem bleef staan. Toen werden er klappen uitgedeeld door Dustin en werd er over en weer gestoken. Dustin stak Ilco tweemaal met een schroevendraaier en Ilco stak Dustin twee keer met zijn koksmes van 28 centimeter. Ilco had twee wonden op zijn lijf van de schroevendraaier, maar Dustin werd diep gestoken in zijn zij en onder zijn oksel. Hij overleed uren later aan zijn verwondingen. Nadat Dustin buiten bewustzijn was geraakt en hevig bloedde, ging Ilco hem toch ook weer helpen. Hij kon zijn vriend daar niet zo laten liggen, vond hij. Met zijn trui drukte hij de steekwond dicht, tot de hulpdiensten het overnamen. Ondertussen had hij de centralist van 112 aan de lijn, omdat de vriendin van Dustin dat door de shock niet meer kon.

Over wie nou als eerste stak, lopen de meningen uiteen. Ilco houdt het erop dat Dustin als eerste uithaalde met de schroevendraaier. En dus stak hij uit verdediging met het koksmes wat hij in zijn schoudertasje had gedaan na zijn werk.

Ilco S. in de rechtbank. (Tekening: Adrien Stanziani)

De andere mensen verklaren dat Ilco het mes speciaal is gaan halen in zijn auto en achter zijn rug hield. En ook dat Dustin dat mes had gezien en riep: ‘ga je mij nou steken?’ Daarom zou hij de schroevendraaier uit zijn heuptasje hebben gehaald. Maar hoe dan ook. Dustin bloedde zo hevig, dat agenten vier zakken bloed moesten halen in het Elkerliek ziekenhuis en hulpverleners Dustin ter plekke moesten opereren. Uiteindelijk overleed hij ’s ochtends in het ziekenhuis in Nijmegen in het bijzijn van zijn familie. De dood van de pas 16-jarige Dustin zorgde voor een enorme schok in Helmond. Dezelfde avond al waren vele mensen aanwezig bij een stille tocht naar de bibliotheek aan de Watermolenwal waar de steekpartij plaatsvond. Op 1 juni werd Dustin ook nog herdacht tijdens een Ride Out’ met tientallen motoren en vuurwerk.

De rechtbank mag zich buigen over de vraag welk verhaal klopt: zelfverdediging of juist de man die bewust een mes ging halen. De officier van justitie was duidelijk: zij vindt dat Ilco de agressor was. Hij bemoeide zich met een ruzie waar hij helemaal niet bij betrokken was en ging een mes uit zijn auto halen. En als je dat meeneemt naar een ruzie, dan neem je het risico dat het wel eens fout kan aflopen, schetste zij. Ze hield rekening met de ‘rugzak’ van de verdachte. Ilco is nog kinderlijk en heeft het niveau van een 16- tot 18-jarige. Hij is kwetsbaar, gevoelig en verstandelijk beperkt. Deskundigen vertelden ook dat hij moeilijk met andere situaties dan verwacht kan omgaan, zoals die ruzie. Dan kan hij niet meer zo goed functioneren. Vanwege deze beperkingen eiste de officier van justitie niet de allerhoogste straf voor doodslag, zo legde ze uit. Uiteindelijk moet Ilco negen jaar de cel in wat haar betreft. De uitspraak in deze zaak is op 7 april.