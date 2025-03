Moordverdachte liep bij reconstructie rond in kogelvrij vest om bedreiging

De man die Hamza zou hebben doodgeschoten in Stampersgat droeg een kogelwerend vest tijdens de reconstructie die maandagavond werd uitgevoerd. Ook waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen door de politie. Dat was allemaal nodig omdat de schutter wordt bedreigd.

Gefilmd Maandagavond was er op last van de rechtbank een reconstructie in de Markiezaatstraat in Stampersgat, waar de fatale schoten vielen. Die reconstructie werd gefilmd, achter zwarte schermen en onder uitgebreide politiebeveiliging. Buurtbewoners moesten zelfs een paar uur hun huis uit. In een buurthuis was opvang voor hen geregeld.

Doelwit Deze keer gebeurde er voor zover bekend niks bijzonders en bleef het rustig. Er waren opnieuw tientallen familieleden en bekenden van Hamza op de tribune, achter glas. De verdachte is al langer doelwit is van bedreigingen, tot in de gevangenis in Grave aan toe. Van V. vertelde dat ook al op zijn eerste openbare zitting half oktober.

Dat was een goede reden voor volgens de rechters. "Door uitingen op de vorige zitting op de publieke tribune was het nodig om extra veiligheidsmaatregelen te nemen", zei de rechtbankvoorzitter.

'indrukwekkend' Hij verscheen dinsdag voor de derde keer in het openbaar voor de rechtbank op een tussentijdse zitting. Van V. noemde het 'indrukwekkend' om een kogelwerend vest te dragen. "Met een kogelwerend vest ernaartoe gestuurd worden, is natuurlijk een aparte gewaarwording".

Van V. vertelde dat hij moe was. Laat terug in de gevangenis en weer vroeg opgehaald om in de rechtbank te verschijnen. "Ik ben redelijk op."

"Bij dat laatste schot zag ik hem een beweging naar opzij maken. Hij was op dat moment al aan het overlijden aan het eerste schot. Dus dat derde schot was mosterd na de maaltijd, sorry dat ik het zo moet zeggen. Ik kon daarna heel snel zien dat hij was overleden".

De officier van justitie zei dat er een moment is geweest tijdens of na die worsteling dat Hamza en Gerben van V. secondenlang naar elkaar moeten hebben keken. Van V. bevestigde dat dat zo ging. "Ik denk dat we allebei hadden: en nu? Hij riep bel 112. Twee keer. En hij maakte een beweging. Dat was voor mij de reflex om er nog een keer achter aan te schieten", zei Van V.

Veel werd niet verteld over de reconstructie. Er is een video van gemaakt en die wordt op dvd aan OM, advocaat en rechtbank gegeven. Maar Van V. vertelde kort wat over wat er gebeurde. "We hebben de worsteling nagespeeld. De acteur deed het behoorlijk goed."

Heftig Voor V. was het heftig om mee te maken, zei hij dinsdag in de zittingzaal. "Je appartement weer zien. En een stukje herbeleven, dat hakte er best in".

Over het motief is op deze derde zitting niks gezegd. In de eerste dagen na de moord gonsde het van de geruchten over een racistisch motief. Van V. had op sociale media wel eens negatief geschreven over moslims. Het slachtoffer was een moslim.

'Geen racist'

Op de eerste openbare zitting voor de rechtbank in Breda wees Van V. juist naar Hamza. "Hij is de aanstichter van het geheel geweest. Ik vind het stuitend dat ik word neergezet als een of andere racist die om zich heen heeft lopen schieten." Hij spreekt van zelfverdediging.

Ook de rechters zeiden toen dat ze in het dossier niks over mogelijk racisme hadden gelezen. Daarmee lijkt alles toch meer op een uit de hand gelopen burenruzie. Maar de officier van justitie wilde nog niet niks definitiefs zeggen over het motief.

Van V. had een vuurwapenverzameling. Hij had daar ook een vergunning voor. Overigens loopt daar nog technisch onderzoek naar. Zo kijken experts naar het vuurwapen waarmee geschoten is en de splinters van de kogels die zijn teruggevonden. Ook is er nog onderzoek naar de afstanden waarvan geschoten is.

Half juni wordt het proces hervat, opnieuw op een tussentijdse zitting.