Coffeeshophouders vrezen veel klanten kwijt te raken door wietexperiment

Coffeeshophouder Alex Meijer verkoopt nu ongeveer zestig tot vijfenzestig procent legale wiet en zo'n vier procent legale hasj. De rest van de verkoop vult hij aan met illegale hasj en wiet, maar daar komt vanaf 7 april verandering in. Vanaf dan mogen coffeeshops die meedoen aan het wietexperiment, waaronder alle shops in Breda en Tilburg, alleen nog maar legale cannabis verkopen. En dat is niet haalbaar volgens Meijer, voorzitter van Tilburgse coffeeshopvereniging De Achterdeur. "Op deze manier hebben we over vier jaar geen legale wiet en ben ik ook nog de helft van mijn klandizie kwijt."

Vorige week stuurden coffeeshophouders een brandbrief naar de tien burgemeesters van de experimentgemeenten met daarin hun zorgen. Na overleg met de betrokken ministeries is vorige week toch besloten om 7 april als startdatum te laten staan. Meijer is er niet gerust op. "Dat vind ik heel spannend. En mijn klanten ook. Zoals het er nu uitziet, moet ik dertig procent van mijn menukaart vegen, want daar zijn geen vervangende legale producten voor."

Naast de zakjes wiet en hasj die hij verkoopt, verkoopt hij ook voorgedraaide joints met wiet en hasj. "De verkoop van legale joints ligt tussen de vijftien en twintig procent, dus ook daar is nog een wereld te winnen." Ook verkoopt Meijer edibles, koekjes en snoepjes waar cannabis in is verwerkt. "Steeds meer mensen willen cannabis eten in plaats van roken. Maar daar is nagenoeg niks legaals in te krijgen, want er is nog maar één leverancier die legale edbiles verkoopt." Meijer is bang dat hij daardoor klanten gaat verliezen. "We stimuleren heel erg de illegale handel. De klanten die hun favoriete soort missen, zullen op 7 april meteen de straat op gaan om daar hun product te halen, met alle gevolgen van dien. Want op het moment dat het bij mij in de shop niet te krijgen is, hoeven ze maar een blokje om te lopen en kunnen ze het illegaal op straat kopen. Zo kan het experiment mislukken en dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn."

Het wietexperiment in het kort Sinds december 2023 wordt in coffeeshops in Breda en Tilburg naast gedoogde cannabis ook legale cannabis verkocht. Dit is onderdeel van het wietexperiment, of zoals de overheid het noemt het 'experiment gesloten coffeeshopketen'. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of het mogelijk is om cannabis legaal te telen, vervoeren en verkopen. Er zijn tien telers aangewezen die legaal wiet mogen kweken en leveren aan de coffeeshops in de experimentgemeenten. In juni 2024 kwamen er naast Breda en Tilburg nog acht experimentgemeenten bij. Vanaf 7 april dit jaar mogen de coffeeshops in de experimentgemeenten alleen nog maar legale cannabis verkopen.

De zorgen van de coffeeshophouders zijn meegenomen in het laatste overleg van de burgemeesters en ministeries, maar ondanks dat geven zij groen licht voor de start van het experiment. Meijer: "De telers voldoen aan wat het ministerie van hen verwacht. Ze kunnen genoeg producten leveren."

Maar volgens Meijer sluit het aanbod van de telers niet aan op de vraag van de klanten. "Daar zit een deel van onze frustratie. De telers telen niet wat onze klanten willen, maar wij moeten als coffeeshops wel verkopen wat de teler heeft geteeld." De overstap op 7 april maakt hem onrustig. "Wij moeten als coffeeshophouders een flinke stap terug doen in de omzet die we draaien en we gaan ook klanten verliezen. Ik kan niet meer iedereen zijn baan hier garanderen."

Hij begrijpt niet waarom het ministerie de proef niet uit wil stellen. "Ze kunnen toch aan de knoppen van het experiment draaien en zeggen: 'Die wiet, die begint wel aardig op orde te zijn, laten we dat alvast doen. Maar de hasj komt nog niet eens in de buurt om over te stappen op een legaal assortiment, dus dat doen we nog niet." Volgens Meijer is er dus meer tijd nodig om het hasj-assortiment op orde te krijgen en moet de overheid het experiment uitstellen om te zorgen dat het slaagt. "Volgens mij is het grotere doel dat we aantonen dat we kunnen legaliseren en dat een gesloten coffeeshopketen mogelijk is. Want we zitten al zolang in het verdomhoekje en ik wil onderhand wel een legale winkel. Daar is tijd niet zo'n belangrijk aspect in, vind ik. Op deze manier hebben we over vier jaar geen legale wiet en ben ik ook nog de helft van mijn klandizie kwijt." Benieuwd hoe het gedoogbeleid in Nederland precies werkt en wat het wietexperiment inhoudt? In de podcastserie Via de Voordeur krijg je een kijkje in de illegale wietsector, want wat is er allemaal nodig om die illegale achterdeur te bevoorraden? Luister de podcast hieronder, in je favoriete podcastapp of ga naar www.omroepbrabant.nl/podcast