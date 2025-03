Homostel zwaar mishandeld: vader en zoons gaan de gevangenis in

Voor de rechtbank in Den Bosch is het een uitgemaakte zaak. Eind april vorig jaar is een homopaar in een appartement in Eindhoven door drie mannen zwaar mishandeld. Twee van hen, een man van 56 uit Eindhoven en zijn zoon van 25, werden woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een andere zoon (19) krijgt een celstraf van twee jaar, waarvan 1 jaar en drie maanden voorwaardelijk. Hij was de enige van de drie die heeft toegegeven dat hij de twee slachtoffers heeft geschopt en geslagen.

De drie wilden amper iets kwijt over wat ze precies in hun hoofd hadden, laat staan dat er sprake was van een vooropgezet plan. Evenmin wat ieders exacte aandeel is geweest in wat er die avond is gebeurd.

'Ik liet me meeslepen'

Tijdens de zitting, twee weken geleden, verklaarden ze dat ze die avond in een roes verkeerden, onder meer omdat ze onder invloed van drank en/of drugs waren. Noah zat bovendien om verschillende redenen met zichzelf overhoop: "Ik was in de war en liet me meeslepen in de emoties."

Het was heel heftig wat hun slachtoffers die avond moesten meemaken. Hun romantisch samenzijn werd bruut verstoord toen er rond tien uur werd aangebeld. In een mum van tijd werden ze geslagen: met de blote hand, een boksbeugel en een balletjespistool.

Eén van de twee mannen werd bovendien veertien keer geraakt door een balletje uit dat wapen. Ook kregen ze trappen te verduren. Hun verwondingen liepen uiteen een van schedelbasisfractuur tot hersenschade en een neus- en handbreuk tot kneuzingen. Beiden vreesden dat hun laatste uur was geslagen.

'We hebben die pedo's een lesje geleerd'

"We hebben die pedo’s een lesje geleerd", zou een van de verdachten hebben gezegd nadat ze het stel zwaargewond achter hadden gelaten. Noah werd direct aangehouden, Isaias en hun vader René pas een paar maanden later, terwijl ze wisten dat de politie naar hen op zoek was.

Volgens de officier van justitie is er nooit sprake geweest van gedwongen seks. Sterker nog, hij stelde dat Isaias zelf het stel steeds had opgezocht. De twee mannen hebben een open relatie en Isaias was een van de mannen met wie ze geregeld seks hadden. Maar altijd op vrijwillige basis, zo bezweerde een familielid namens hen tijdens de zitting. "Ze zijn beestachtig mishandeld. En waarom? Ze zijn vals beschuldigd, dit maakt het extra zuur. Hun leven is voorgoed veranderd.”