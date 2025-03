Deze school is de 'beste beweegrijke school' van het hele land

Het Stedelijk College in Eindhoven heeft de ‘Beweegrijke School Award’ in de wacht gesleept. De prijs voor scholen die veel aandacht besteden aan sporten en bewegen op en rondom school. De Eindhovense middelbare school heeft met de titel ook een cheque ter waarde van 3500 euro gewonnen voor nieuwe sporttoestellen. "We zijn super trots", vertelt gymdocent Mathijs Rosielle van de school.

Het idee van de Move Breaker komt van docent bewegen en sport Mathijs Rosielle. Samen met andere collega's bedacht hij de opdrachten die op de kaartjes staan. Rosielle is trots na de winst. "We waren al heel blij met de nominatie. Het was al een feest dat we naar de uitreiking in Zwolle mochten, maar nu overheerst vooral ongeloof. We zijn super trots", vertelt de gymdocent enthousiast.

Mountainbiken, skiën of handboogschieten

Op de school werken ze sinds 2021 met de speciale beweegkaartjes in de gewone lessen. "Deze prijs laat zien dat we op de goede weg zijn. Het geeft ons een boost om door te gaan met wat we doen."