Kaasboerderij valt vier keer in de prijzen met lekkerste kaas van het land

Herman en Mieke van den Heuvel van De Lange Hoeve in Genderen hebben vier Cum Laude Awards gewonnen voor de kazen die zij op hun boerderij maken. De belegen kaas won de gouden plak, de jong belegen kaas en een speciaal kruidenkaasje wonnen zilver en de oude kaas van de Lange Hoeve pakte de bronzen plak. De kaasmakers zijn trots op het vakmanschap waarmee ze deze prijs wisten binnen te slepen, al is het ook een klein beetje geluk. "Het koeienvoer, de koe en de temperatuur spelen allemaal mee."

"De Cum Laude keuring is de belangrijkste keuring voor boeren, zuivelmakers en kaasmakers in ons land", legt Mieke uit. Boeren die denken dat zij de lekkerste kaas hebben, kunnen hun kazen insturen. Een jury maakt een voorselectie uit al deze kazen. "Bij de prijsuitreiking komen uiteindelijk driehonderd boeren die denken dat ze de lekkerste kaas hebben. We zijn ontzettend trots dat wij in de prijzen zijn gevallen", vertelt de eigenaresse van De Lange Hoeve.

De boerderij in Genderen, die de vader van Herman in 1968 begon, is al vaker in de prijzen gevallen. "Wij hebben vijfentwintig tot dertig prijzen gewonnen met onze kazen", vertelt Mieke trots. Niet voor niets levert de kaasboerderij hun kazen aan Albert Heijn.

Wie denkt dat de prijswinnende kazen uit de meest bijzondere receptuur bestaan, heeft het mis. "Onze naturelkazen worden het best verkocht en die vallen ook het vaakst in de prijs. Dat is de basis voor alle andere kazen die we maken."