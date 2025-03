Politie vindt 20.000 euro en kilo cocaïne bij nog een inval in drugszaak

De politie heeft in een drugs- en witwasonderzoek nog eens 20.000 euro cash en kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde afgelopen weekend. Vorige week dinsdag en woensdag deed een arrestatieteam al invallen in Eindhoven en Veldhoven. Het weekend ervoor was er ook een inval en arrestatie in Spanje.

In totaal zijn zes mannen opgepakt, luxe spullen zoals auto's en Rolex-horloges, amfetamine en 27.000 euro aan contant geld afgepakt. Alle opgepakte verdachten zouden onderdeel zijn van een Eindhovense groep die handelt in drugs en crimineel geld witwast. De politie doorzocht vorige week dinsdagnacht zeven huizen in Eindhoven en Veldhoven. De gecoördineerde acties van de Dienst Speciale Interventies (DSI) begonnen 's nachts rond vier uur.

Al lang op het spoor

Politierechercheurs waren de groep uit het Eindhovense stadsdeel Gestel al sinds april vorig jaar op het spoor. Ze hielden zich daar bezig cocaïnehandel, het witwassen van crimineel geld en drugs dealen in de wijk. Beelden van de inval door de DSI:

Een van de aanhouden mensen wordt ook verdacht van vuurwapenhandel. Het merendeel van de verdachten woont in Gestel of is daar geboren. Afgelopen vrijdag zijn ze allemaal voorgeleid aan de rechter-commissaris. Flinke vondsten

Tijdens de invallen van de zwaarbewapende arrestatieteams van de DSI dinsdagnacht, werden niet alleen 27.000 euro cash en twintig amfetaminepillen afgepakt. De politie nam ook vijf luxe auto's mee, waaronder een taxi. Ook werden er luxe goederen gevonden, zoals twee exclusieve Rolex horloges, een dure designertas en designer-schoenen Afgelopen weekend deed de politie op een andere plek weer een inval in deze zaak. Daarbij werden 20.000 euro contant geld en een kilo cocaïne inbeslaggenomen. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 50.000 euro.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.