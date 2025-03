Wereldberoemde Disney-tekenaar geeft les aan kinderen: 'Het was magisch'

Je houdt van tekenen en kunt een tekenles krijgen van de wereldberoemde Disney-tekenaar Aaron Blaise. Die kans laat je natuurlijk niet schieten. In Eindhoven leerden kinderen woensdagmiddag hoe ze een tekenfilm kunnen maken van de Disney-tekenaar zelf. Blaise is in Brabant voor het Playgrounds International Film Festival in Eindhoven. Dat draait niet om beroemde acteurs, maar om de makers. “Het was magisch”, vertelt de 13-jarige Sarah. En Blaise maakte ook nog een unieke tekening.

De passie die hij 37 jaar geleden voelde wilde de animator uit Florida vandaag ook meegeven aan de kinderen in Eindhoven. "Ik heb ze de basics geleerd." Zo animeerde hij live een stuiterende bal, dat kostte een halfuur en vijftig tekeningen voor vier seconden beeld. Maar de kinderen gingen dus ook zelf aan de slag. "Sommigen hebben echt mooie tekeningen gemaakt, ik was onder de indruk", zegt Blaise. Een mogelijke opvolger van Blaise is misschien wel de 11-jarige Pia. "Ik hou veel van tekenen, een workshop van een Disney-tekenaar was dan ook heel cool. Ik heb geleerd hoe je iets moet laten bewegen." Wil ze dan ook aan sprookjesfilms gaan werken? "Werken bij Disney lijkt mij wel leuk, maar ik ga liever iets anders doen." Ze wil liever naar de Design Academy in Eindhoven. "Ik heb nog wel wat tips gevraagd en welk programma ik moet gebruiken om te tekenen."

Sarah (13) wil wel een animator worden. "Ik maak nu al animaties en ik hou van de stijl van Disney." Blaise heeft Sarah wat nieuwe technieken kunnen leren. "Het voelde heel magisch, ook al kende ik hem nog niet." Ze heeft al een toekomstplan: een serie over de geschiedenis van de wereld, speciaal voor kinderen.

Sarah (13) en vriendin Emma (9) tijdens de workshop van Aaron Blaise (foto: Noël van Hooft).

Aaron Blaise uit Florida is een van weinige animatietekenaars die nog altijd met de hand werkt. Hij heeft 21 jaar lang voor Disney geanimeerd. Zo werkte hij aan The Lion King, Pocahontas, Mulan, Aladdin en Beauty and the Beast. Wie deze dagen het Natlab in Eindhoven binnenstapt, ziet originele tekeningen van onder meer The Lion King en The Beast achter glas liggen. Nala uit The Lion King komt van de hand van Blaire. "Ze is gebaseerd op mijn pasgeboren dochtertje", vertelt de animator. Blaise wilde eigenlijk voor National Geographic werken. "Dieren tekenen vind ik geweldig. Maar tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans om stage te lopen bij Disney." En zo ging de negentienjarige Aaron Blaise in de jaren 80 aan de slag bij Disney. Wie weet overkomt een van de kinderen dat ook wel na de cursus van woensdag. "Ik was meteen verkocht", zegt Blaise. Na mijn stage kreeg ik een baan aangeboden."

"Je hebt een zacht en rond gezicht, perfect voor Disney."

Speciaal voor Omroep Brabant animeerde de Disney-tekenaar verslaggever Noël van Hooft. "Je hebt een geweldige bril, dat helpt. En je hebt aansprekende wenkbrauwen." Het begint met één simpel rondje. "Je hebt een zacht en rond gezicht, dat is perfect voor Disney." En zo heeft Blaise in twee minuten iemand als Disneyfiguur getekend.

Aaron Blaise tekende onze verslaggever als Disney-karakter (foto: Noël van Hooft).