Inspectie controleert inhuurkrachten zorgverlener Amarant

Bij zorgorganisatie Amarant zijn mogelijk ongediplomeerde uitzendkrachten aan het werk geweest. Onduidelijk is of dit tot problemen heeft geleid. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kwam de situatie op het spoor in een landelijk onderzoek naar de inzet van ingehuurd personeel binnen zorginstellingen.

Volgens de inspectie huurt Amarant mogelijk mensen in zonder verklaring omtrent gedrag (VOG) en de juiste zorgdiploma's. De organisatie zegt daar erg van geschrokken te zijn en kondigt maatregelen aan. Amarant komt nu met aangescherpte selectiecriteria en controles voor uitzendbureaus. Het ingehuurde personeel moet zich bij hun eerstvolgende dienst verplicht identificeren. Verder gaat Amarant door met steekproeven om uit te sluiten dat er ongekwalificeerd zorgpersoneel cliënten verzorgt. Personeelstekorten

Omdat Amarant streng gaat controleren, kunnen er mogelijk personeelstekorten ontstaan. Dit zou kunnen gebeuren als uitzendkrachten niet langer voor de zorginstelling mogen werken. Ze moeten namelijk een VOG en het juiste zorgdiploma kunnen laten zien. Doen ze dat niet dan worden ze naar huis gestuurd. Bonus

Om tekorten te voorkopen roept Amarant het eigen vaste personeel op om extra diensten te werken als dat nodig is. Naar verluidt zouden ze daar honderd euro bonus per dienst voor krijgen van de zorgorganisatie. Amarant zegt niets over het geld en benadrukt dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er uitsluitend gekwalificeerde en gescreende zorgprofessionals voor Amarant werken. Vooralsnog hebben de controles bij Amarant nog geen onrechtmatigheden opgeleverd en kon al het ingehuurde personeel aan de slag voor de zorginstelling uit Tilburg.