'Monster van Woensdrecht' langer in tbs voor gruwelijke misdaden

Ludo de B. uit Woensdrecht ontvoerde, verkrachtte en vermoordde tienermeisjes in de grensstreek. Hij zit al meer dan 30 jaar opgesloten. Iedereen was het donderdag in de rechtbank in Breda met elkaar eens dat zijn tbs moet worden verlengd met twee jaar. De stoornis is er nog steeds, net als het gevaar op herhaling. "Ik ben het er wel mee eens", reageerde Ludo de B. zelf.

“Die verlenging vind ik niet zo’n ramp. Ik ben net begonnen. Dat vind ik normaal.” Dat zei de B. aan het begin van de rechtszaak donderdagmiddag. Hoewel hij akkoord is met nog eens twee jaar behandelen, denkt hij zelf dat hij geen gevaar meer is voor de samenleving. “Ik zie mezelf niet terugvallen in dingen”, gaf hij aan. Toch is hij de enige die er zo over denkt. Zijn behandelaars zien nog steeds een stoornis bij hem en volgens hen is er risico op herhaling. Bos

Ludo de B. is timmerman van beroep en inmiddels 65 jaar oud. Begin jaren negentig ontvoerde en verkrachtte hij meerdere Belgische tienermeisjes in de grensstreek. Twee slachtoffers vermoordde hij ook: Inge (14) uit Wuustwezel en Ines (16) uit Essen. De B. sloeg ze bewusteloos en begroef de tieners in een bos bij Putte. Hij kreeg daarvoor twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn straf heeft hij uitgezeten: in 2003 begon zijn tbs-behandeling en die loopt nog steeds. Ziek

Om de paar jaar beoordelen deskundigen hem. Hun bevindingen worden vervolgens besproken in een openbare rechtszaak, zoals deze donderdag. De conclusie is al lang hetzelfde: behandeling heeft weinig resultaat en klinieken kunnen niets met hem aanvangen omdat de kernproblemen actueel blijven. Namelijk een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling.

In februari 2021 werd een aanvraag gedaan om hem de rest van zijn leven in een tbs-kliniek te plaatsen, zónder verdere behandeling en zónder verlof. Maar in de zomer van 2022 kwamen psychologen en psychiaters bij elkaar om te zien of er toch nog iets gedaan kon worden. De Rooyse Wissel in het Limburgse Oostrum wilde hem wel opnemen. Hij woont en werkt daar nu twee jaar en lijkt toch een soort groei te hebben meegemaakt. “Dat gaat heel goed. Ik doe mee met houtwerken. En ik doe ook koken met de groep. Ik zit ook in de patiëntenraad. Ik heb een hele drukke dag”, vertelde De B. Hij zegt ook dat hij zich gezien voelt, als mens. Verlof

Sinds november heeft hij ook dubbel begeleid verlof. Hij mag dus even kort naar buiten met twee mensen die hem in de gaten houden. “Wandelen, fietsen, af en toe naar een winkel. Ik vind dat heel prettig. Ik ben al dertien keer geweest.” Een getuige-deskundige van de kliniek legde uit dat het verlof 'vlekkeloos' verloopt. Mogelijk kom er een moment dat hij ook met maar één begeleider naar buiten kan. Onbegeleid verlof is nog niet besproken. 'Lelijker'

De rechtbankvoorzitter stelde een vraag aan De B. over dat verlof. "Snapt u dat slachtoffers dat lastig vinden? De B. knikte: "Ik snap dat wel. Als ik in hun schoenen zou hebben gestaan zou ik nog lelijker hebben gedaan." Maar hij vindt dat hij na al die jaren ook recht heeft op wat vrijheid. "Na zo’n lange tijd mag ik meer verwachten. Ik heb altijd goed meegewerkt.” De getuige-deskundige bevestigde dat hij goed in zijn vel zit en meewerkt. Maar zowel de officier van justitie, als zijn advocaat en De B. zelf waren het volledig eens: twee jaar extra in de tbs is het enige juiste. Kliniek

De rechters nemen normaal twee weken de tijd voor een beslissing, maar nu beslisten ze vrijwel meteen: twee jaar verlenging. "Hoe lang u daar verblijft dat zal de toekomst uitwijzen", zei de rechtbankvoorzitter nog. En zo verdween Ludo de B. weer met de parketpolitie, naar de arrestantenwagen, terug naar de kliniek in Limburg. De nabestaanden reageerden na afloop tevreden, onder hen ook de moeder van Inge. Ze maken zich wel zorgen over dat verlof van De B. en hopen niet dat het zover komt hij ooit alleen op verlof mag. Op de zitting werd duidelijk dat ook het ministerie van Justitie en Veiligheid streng meekijkt en kan ingrijpen. De nabestaanden overwegen het ministerie een brief te schrijven met hun zorgen.