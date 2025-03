Bedreigingen en beledigingen na mogelijke komst azc, gemeente wil respect

Burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Roosendaal trekken donderdag aan de bel omdat zij te maken hebben met bedreigingen, valse beschuldigingen en beledigingen. In een persbericht roepen ze inwoners op om het debat over een mogelijk asielzoekerscentrum in het dorp Heerle 'met respect en fatsoen te voeren'.

De gemeenteraad vergadert op 2 april over de komst van een mogelijke opvanglocatie voor vluchtelingen in Heerle. Aan de Bergsebaan zouden maximaal driehonderd vluchtelingen worden opgevangen, voor maximaal vier jaar. Het dorp telt 1800 inwoners. De verschillende partijen in de gemeente zijn verdeeld en het is nog niet duidelijk wat de uitkomst wordt.

"Dit wordt een belangrijk en zorgvuldig besluit. We willen daarbij een eerlijk en open debat voeren, waarbij alle meningen meetellen", staat in de verklaring. Het college en raadsleden zeggen veel reacties te hebben gekregen van bewoners. Brieven, e-mails en berichten op social media.

"Helaas krijgen wij ook te maken met beledigingen, valse beschuldigingen en soms zelfs bedreigingen. Dit is onacceptabel. Iedereen moet zijn werk in de politiek veilig en zonder druk kunnen doen. Respect voor onze democratie en voor degenen die zich inzetten voor onze democratie is heel belangrijk. Iedereen moet zich vrij en veilig voelen om een standpunt in te nemen, zonder angst. Geen intimidatie, maar respect en fatsoen horen daarbij." Het gesprek moet volgens het college en de raad gevoerd worden op inhoud. "Respect en een open debat passen daarbij. Oneigenlijke druk, beledigingen, valse beschuldigingen en bedreigingen beslist niet." De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum houdt de gemoederen bezig in het dorp. In augustus vond er een protesttocht plaats. Tijdens een inspraakavond bleek er fel verzet te zijn van een aantal omwonenden tegen het plan van de gemeente en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Ook in Berlicum liep een inspraakavond woensdagavond uit op een chaos vanwege de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.