Hier gaan ze vluchtelingen verspreid over de gemeente op 3 plekken opvangen

Op drie plekken verspreid over de verschillende kernen wil de gemeente Maashorst vluchtelingen gaan opvangen. Er komt nadrukkelijk ook plek voor inwoners van de gemeente die heel hard op zoek zijn naar een huis. Die plannen presenteerde de gemeente donderdagochtend. De opvanglocaties komen in Uden, Schaijk en Zeeland. Een nieuwe asielopvang is nodig omdat de opvang in het Van der Valk-hotel in Uden in oktober 2026 dicht gaat.

De komst van 300 asielzoekers naar het Van der Valk-hotel in Uden werd eind 2023 een ware soap. Twee weken lang rollebolden de gemeente en omwonenden over elkaar heen in de rechtbank. Het ene moment mocht de opvang wel open, en na een nieuwe zaak later weer niet. Uiteindelijk mochten de asielzoekers toch komen, maar de rechter tikte de gemeente op de vingers omdat zij inwoners van Uden te weinig had betrokken bij het besluit. Dat wilde de gemeente deze keer anders aanpakken. Iedereen mocht meepraten over hoe de opvang in Maashorst geregeld moest worden. Daarom werden bewonersavonden georganiseerd en was er een website waarop inwoners hun mening konden geven.

Nu is duidelijk waar de nieuwe opvanglocaties komen. De gemeente moet in totaal 341 asielzoekers en een grote groep Oekraïners opvangen. Er komen drie opvanglocaties voor minimaal de komende vijf jaar: In Uden, aan de Boekelse Dijk: hier komt plek voor 500 mensen, waaronder in elk geval 300 asielzoekers.

In Zeeland, aan de Repelakker: hier komt plek voor 250 mensen.

In Schaijk, aan de Molenaarstraat: hier komt plek voor 250 mensen. Eén ding stond volgens burgemeester Hans van der Pas steeds als een paal boven water: “Er zou hoe dan ook opvang komen. Daar kon niet meer over gediscussieerd worden. Dat had de gemeenteraad in ruime meerderheid al eerder besloten.”

"Als de oorlog in Oekraïne stopt komen die plekken vrij voor onze inwoners."

Maar er is bij het nemen van een besluit geluisterd naar de wensen van de inwoners. Zij pleiten voor meer spreiding over alle dorpen en vinden dat eigen inwoners die dringend op zoek zijn naar een woning niet vergeten mogen worden. De gemeente Maashorst heeft deze punten meegenomen in de plannen. Naast opvang voor asielzoekers en gevluchte Oekraïners komen er ook woningen voor starters, spoedzoekers en statushouders. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. “Maar je moet dan denken aan modulair bouwen of flexwoningen", zegt burgemeester Van der Pas. Het idee is dat de locaties flexibel gebruikt kunnen worden: “Stel dat de oorlog in Oekraïne stopt, dan kunnen we die plekken weer gebruiken voor spoedzoekers.” Op 9 april wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van de gemeente Maashorst. Een vergelijkbare informatieavond in Berlicum over een nieuw azc daar ontspoorde woensdagavond flink. Toch is burgemeester Van der Pas niet bang voor soortgelijke taferelen in Maashorst. “Iedereen heeft van tevoren de kans gehad om mee te praten. En kijk naar het Van der Valk-hotel: alles waar critici toen bang voor waren, is niet uitgekomen. Het is daar heel goed gegaan.”