Buurtbewoners hopen dat gevluchte influencer voorgoed is vertrokken

Buurtbewoners hopen dat de gevluchte influencer Asil voorgoed is vertrokken uit Wijk en Aalburg. De 26-jarige vrouw riep in een video op 'Alawieten in mootjes te hakken en in zee te gooien zodat de vissen niet verhongeren.' Ze werd gearresteerd, maar ook weer vrijgelaten. En dat zorgt in de straat voor veel onrust en spanning.

Zo ging zaterdagavond een steen door het raam van het huis van Asil. “Het was een enorme klap”, vertelt een buurvrouw. De Syrische Asil is daarna samen met haar gezin vetrokken en niet meer teruggekomen.

Opnieuw fout

De buurvrouw van Asil maakt zichtbaar gespannen de deur open. "Het geeft veel onrust en spanning. Ze zijn nu wel weg maar je weet niet of iemand nog iets gaat doen hier."

Ze wil dat de gemeente of de woningbouw de mensen uit het huis zet. "Tot die tijd blijft de spanning. Ze kunnen er straks wel een nieuwe raam inzetten, maar dat ligt er binnen de kortste keren weer uit dan." En daar is een overbuurman het mee eens. “Ik hoop dat het gezin vertrekt. Als ze straks terugkomen, gaat het weer fout. De rust en gezelligheid moeten terug in de straat." Eerder onrust

Volgens buurtbewoners sliep in de kamer bij het ingegooid raam een kind van vijf. "Dat vind ik nou erg”, vertelt een overbuurman. “Wat die vrouw heeft gedaan is niet goed, dan mogen ze haar nek omdraaien, maar er zijn kinderen in het spel." De video waarin Asil opriep om de religieuze minderheid in haar thuisland Syrië uit te roeien, werd miljoenen keren bekeken. Het omstreden filmpje is inmiddels offline gehaald. De politie heeft haar vrijgelaten, maar ze staat wel onder toezicht van de reclassering. Er is haar verboden zich te uiten op kanalen met een groot bereik en ze mag ook niet zonder toestemming buiten Nederland en België reizen. De vrouw en haar gezin wonen pas sinds juni in Wijk en Aalburg. Hiervoor woonden ze in Veen, waar ze ook al onrust veroorzaakte. Daar trokt ze een Israëlische vlag van een huis en gooide die in een sloot. Ook zocht ze de confrontatie op met de bewoner van het bewuste huis. Asil filmde haar actie en plaatste het online. Na deze actie verhuisde ze naar Wijk en Aalburg.