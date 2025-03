Inbreker betrapt, buurvrouw herkent patroon: 'Het is hier altijd raak'

Een inbreker raakte donderdagnacht zwaargewond toen hij op heterdaad werd betrapt in een huis in Eindhoven. Er wordt veel vaker ingebroken op de Koudenhovenseweg Zuid, vertelt de buurvrouw. Zelf kwam ze ook eens oog in oog te staan met een man die probeerde haar huis binnen te komen.

Donderdagavond hoorde de buurvrouw gestommel en gerommel bij de buren. In eerste instantie sloeg ze er geen acht op. "Was ik maar meteen gaan kijken," zegt ze nu. Wat zich precies in het huis van de buren heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Een inbreker wist het huis binnen te komen en werd daar overmeesterd door de bewoners. Volgens de politie raakte de inbreker daarbij zo ernstig gewond dat er meerdere ambulances én een traumahelikopter werden opgeroepen. Hij is overgebracht naar het traumacentrum in Tilburg.

"Er zijn hier zelfs auto's in de brand gestoken."

"De helikopter heb ik inderdaad gehoord," vertelt de buurvrouw. "Maar ik zag dat de inbreker zelf, vastgehouden door de politie, naar de ambulance liep. ‘Niet meer spugen’, hoorde ik een agent nog zeggen."

De Koudenhovenseweg Zuid is een zijstraat van de grote weg tussen Helmond en Eindhoven, die leidt naar de wijk Oud-Tongelre. Aan het begin van de straat, tussen het groen, staat een rijtje van drie jaren dertigwoningen. In het middelste huis werd de inbreker betrapt. Volgens de buurvrouw hebben juist deze drie huizen vaak te maken met inbraken. "Het is hier achter zo donker," zegt ze. Bij een van de woningen is al vier keer ingebroken. "Daar is zelfs een keer een auto in brand gestoken."

"Bij ieder geluidje word ik wakker."

Ook haar eigen huis is twee keer doelwit geweest van inbrekers. "Eén keer was de voordeur ingetrapt. Nu heb ik daar een camera en extra zware sloten op laten zetten." Ook betrapte ze iemand op heterdaad. "Ik hoorde glasgerinkel," vertelt ze. "Toen ik ging kijken, stond er een jongen bij het keukenraam. Ik ben gaan roepen dat hij weg moest. Hij ging er als een haas vandoor." "Weet je," vervolgt ze. "Bang ben ik niet. Nog steeds niet. Maar ik slaap er wel slechter door. Bij ieder geluidje word ik wakker." * De buurvrouw wil anoniem blijven. Haar naam is bekend bij de redactie.